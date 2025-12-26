Anuncian veda de almeja chocolata en BCS por dos años

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca anunció la veda impuesta a la extracción de la almeja chocolata en Baja California Sur por dos años.

Desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 entra en vigor la medida sugerida por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

Con esta medida adoptada por la Conapesca se busca proteger y permitir la recuperación poblacional de la especie Megapitaria squalida para el sostenimiento de la pesquería y de los beneficios económicos y sociales que se esperan de esa actividad extractiva.

La Comisión Nacional de Pesca advirtió que para quienes incumplan o contravengan el presente acuerdo, se aplicarán sanciones pertinentes con base en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales aplicables.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, estableció la veda temporal para la almeja chocolata (Megapitaria squalida) que se produce y captura en la zona marina de Baja California Sur, comprendida entre los 0 y 120 metros de profundidad frente al municipio de Loreto.

Está disposición se oficializó a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, que puede consultarse en https://bit.ly/4oZyl0N, y que establece esta veda temporal por un periodo de dos años, es decir, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Las disposiciones del acuerdo son obligatorias para las y los permisionarios, las y los concesionarios, las y los capitanes, las y los patrones de pesca, las y los motoristas, las y los operadores, las y los técnicos, las y los pescadores, las y los tripulantes y demás personas que aprovechan o tengan intenciones de capturar el recurso almeja chocolata (Megapitaria squalida) en la zona marina frente al Municipio de Loreto, Baja California Sur.

Las y los permisionarios o las y los concesionarios que llevan a cabo la pesca en las aguas marinas de jurisdicción federal, frente al Municipio, y mantengan en existencia ejemplares de dicha especie en la fecha de inicio de la veda temporal en cualquier otra forma de conservación, deberán formular un inventario conforme al formato CONAPESCA-01-069, Inventario de Existencias de Especies en Veda.

El documento deberá presentarse en las oficinas de la Conapesca, organismo sectorizado de Agricultura, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de la veda.

Las y los interesados de transportar desde las zonas donde se establece la veda temporal de almeja chocolata (Megapitaria squalida), sea en estado fresco, enhielado, congelado, cocido, seco o en cualquier otra forma de conservación, requieren previamente la Guía de Pesca debidamente firmada y sellada por el personal de la Conapesca.