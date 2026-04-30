Anuncian vedas para diversas especies en el Pacífico Mexicano

La captura de tiburón, jaiba, langosta y almeja ha sido vedada en el Pacífico Mexicano.

La restricción está dirigida a la comunidad pesquera de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur.

A partir del 1 de mayo, inician 11 periodos de veda y dos de aprovechamiento, de acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Las especies que no se podrán pescar son bagre, caracol, curvina golfina, jaiba, langosta, liseta, tiburón, raya y tilapia.

Los tiburones y rayas del Océano Pacífico: desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio, en aguas federales del Pacífico.

Los tiburones del Golfo de México y Mar Caribe: desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 30 de junio, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo; y desde las 00:00 horas del 15 de mayo y hasta las 24:00 horas del 15 de junio, en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras que la almeja generosa y el charal sí se podrán aprovechar, empezando mayo.

Las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas que emitió el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

Las especies que inician su periodo de veda son:

El bagre (Ictalurus dugessi): desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de agosto, en el Lago de Chapala, en Jalisco y Michoacán.

Caracoles (Lobatus gigas, Strombus costatus, Xancus sp, Busycon sp y Pleuroploca gigantea): a partir de las 00:00 horas del 1 de mayo culminando a las 24:00 horas del 31 de octubre, en litoral de Quintana Roo.

Caracol rosa (Lobatus gigas) inicia desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre, en el Banco Chinchorro en Quintana Roo, comprendiendo también desde Punta Herrero al norte de Majahual hasta Bacalar Chico en los límites con Belice.

Curvina golfina (Cynoscion othonopterus): de las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de agosto, en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Jaiba (Callinectes arcuatus, Callinectes bellicosus y Callienectes toxotes): desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 9 de julio, en los litorales correspondientes a Sonora y Sinaloa.

Langosta (Panulirus inflatus, Panulirus gracilis y Panulirus interruptus): a partir de las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de octubre, en la zona III, que abarca desde la “Boca de la Soledad” hasta Cabo San Lucas, en el extremo sur de la Península de Baja California, incluyendo una franja comprendida entre las 0 y las 100 brazas de profundidad dentro del Golfo de California, a lo largo de la costa oriental de la Península.

Liseta (Mugil curema): desde las 00:00 horas del 15 de mayo y hasta las 24:00 horas del 15 de julio, en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tilapia (Oreochromis sp): desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 30 de julio, en la Laguna de Amela, en Colima.

Tilapia (Oreochromis aureus, Oreochromis mossambicus y Tilapia rendalli): desde las 00:00 horas del 1 de mayo y hasta las 24:00 horas del 31 de julio, en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”.

Especies que inician período de aprovechamiento:

La almeja generosa (Panopea globosa): desde las 00:00 horas del 1 de mayo de 2026 y hasta las 24:00 horas del 9 de febrero de 2027, en Bahía Magdalena, Baja California Sur.

El charal (Chirostoma chapalae): desde las 00:00 horas del 1 de mayo de 2026 y hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2027, en el lago de Chapala, en Jalisco y Michoacán, excepto en los denominados “ranchos charaleros”.