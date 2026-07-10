Apelaciones frenan procesos contra Lozoya y Ancira: FGR

La Fiscalía General de la República informó que el acuerdo reparatorio celebrado con Alonso Ancira Elizondo por la compra con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados continúa pendiente, debido a que el empresario no cubrió el último pago pactado por 112 millones 497 mil 990 dólares.

De acuerdo con la fiscalía, el acuerdo establecía una reparación del daño por 216 millones 664 mil 40 dólares.

El pago fue dividido en tres parcialidades. La primera, por 50 millones con 40 dólares, fue cubierta el 30 de noviembre de 2021, mientras que la segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se realizó el 30 de noviembre de 2022. Con ambos pagos, Ancira cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares.

Sin embargo, el tercer pago, que debía efectuarse el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado. Ante ese incumplimiento, el 5 de diciembre de ese año la FGR solicitó al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal correspondiente.

La Fiscalía indicó que Ancira argumentó que no pudo cubrir el monto pendiente debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga.

El Consejo de Administración de Pemex consideró viable ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, medida que fue autorizada por el juez de control el 10 de enero de 2024.

El 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para establecer la nueva fecha de vencimiento; sin embargo, el 12 de junio de ese año el juez de control determinó reservar su aprobación definitiva debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

Según la FGR, esa resolución judicial impidió emitir una determinación definitiva que concluyera el proceso mientras el asunto permaneciera pendiente.

La Fiscalía recordó que el 18 de noviembre de 2025 fue negado el amparo promovido por Lozoya y que, tras la impugnación presentada por su defensa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó esa negativa el 19 de junio de 2026.

No obstante, señaló que aún existen dos procedimientos de apelación pendientes de resolución ante un tribunal colegiado, situación que mantiene impedida la continuación del proceso penal tanto contra Emilio Lozoya como contra Alonso Ancira.



La resolución que rechazó el amparo de Lozoya

El amparo promovido por Emilio Lozoya estaba relacionado con la posibilidad de que el acuerdo reparatorio firmado entre Alonso Ancira y Pemex tuviera efectos también sobre su proceso penal.

En diciembre de 2025, un Tribunal Federal de Apelación negó conceder el amparo al exdirector de Pemex y determinó que el proceso en su contra por lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados debía continuar.

La defensa de Lozoya había argumentado que el acuerdo reparatorio celebrado por Ancira y Pemex en abril de 2021 debía extinguir la acción penal para todos los involucrados, bajo el principio de “solidaridad en la reparación del daño”, debido a que se trataba del mismo hecho investigado.

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito rechazó ese argumento y estableció que los acuerdos reparatorios son mecanismos de solución alterna de carácter personal, por lo que sus efectos no pueden extenderse a otros imputados que no participaron en el convenio.

La resolución señaló que el cumplimiento de las obligaciones pactadas únicamente suspendía el procedimiento respecto de la persona que celebró el acuerdo, en este caso Alonso Ancira.

El tribunal también sostuvo que el daño patrimonial no había sido reparado en su totalidad, debido a que Ancira únicamente había realizado dos pagos parciales del acuerdo reparatorio.

Con esa determinación, quedó firme la resolución que ordenaba reanudar el procedimiento contra Lozoya y continuar con la audiencia intermedia dentro de la causa penal 211/2019.



El caso Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados se originó por la compra que Pemex realizó en 2014 de una planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México, empresa encabezada por Alonso Ancira.

La FGR sostiene que la operación se realizó con un sobreprecio y que Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, habría recibido 3.4 millones de dólares de Ancira para facilitar la adquisición de la planta por 275 millones de dólares.

La investigación de la Fiscalía también relaciona esos recursos con la compra de una residencia en la Colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

El caso volvió a tener actividad en julio de 2026 con la detención de Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La FGR señaló que la mujer habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según la investigación ministerial, Gilda Susana Lozoya habría recibido transferencias provenientes de AHMSA entre junio y noviembre de 2012, recursos que posteriormente habrían sido utilizados para adquirir un inmueble valuado en 32 millones de pesos en Lomas de Bezares.