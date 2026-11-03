Aplaza Jucopo convocatoria para la presidencia del INE; van 27 renuncias

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo para emitir la convocatoria que definirá a quien sustituya a Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y recorrió una semana su eventual aprobación. Este martes, la lista de bajas de funcionarios del organismo electoral llegó a 27 renuncias.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la convocatoria se retrasará una semana y que se prevé su aprobación el 10 del mismo mes y año. Explicó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ocho propuestas de modificación al documento que circuló desde el 28 de octubre de 2026, lo que complicó los acuerdos.

“No (hay acuerdo), yo esperaba que ahora sacara el acuerdo, pero el PAN propone ocho adiciones o incorporaciones, algunas son disposiciones constitucionales que sería complejo, difícil, y voy a dar paso a otros días más, para ver si logramos el consenso. Yo quiero el consenso, yo quiero el consenso, es probable que no, pero hoy, platicando con el grupo parlamentario, me autorizaron para hacer la negociación correspondiente”, expuso Monreal Ávila.

El legislador reconoció que el consenso no será fácil, pero lo consideró necesario por las circunstancias en que se produjo la renuncia de Taddei Zavala y por la situación que atraviesa el instituto. “A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento, por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE, o que vivió el INE, que me parecería pertinente que lográramos el consenso en todo”, aseveró.

Monreal Ávila calculó que la elección de la nueva presidencia del INE podría realizarse entre el 13 y el 14 de diciembre del mismo año, e insistió en que, de no haber otra salida, Morena recurrirá a su mayoría para evitar que el organismo quede incompleto. También informó que un grupo de diputados de su bancada, entre ellos Dolores Padierna Luna y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, analiza las propuestas del PAN.

Fuentes legislativas afirmaron que algunos de los planteamientos de Acción Nacional son intransitables y que, ante la advertencia de esa bancada de votar en contra si no se consideran sus propuestas, la elección podría correr a la par de la discusión y aprobación del presupuesto para 2027, programada del 9 al 13 de diciembre del mismo año. La otra opción es que Morena renuncie al acuerdo y apruebe la convocatoria por mayoría.

En paralelo, los consejeros del INE se reunieron de manera privada el 3 de noviembre de 2026 y previeron que el número de renuncias crezca en los días siguientes. De los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva, hasta ese momento solo tres habían presentado su dimisión: Iliana Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social.

Las bajas en la presidencia del INE pasaron de 12 a 17, en la Secretaría Ejecutiva suman dos y otras cuatro corresponden a directores de segundo y tercer nivel. El director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno, figura entre los funcionarios a quienes se solicitó la renuncia, aunque no la ha presentado por asuntos pendientes.

Los consejeros pedirán la renuncia de otros cuatro directores de la Junta General Ejecutiva: María Fernanda Romo, cercana a Taddei Zavala en Sonora; Anaí Silva, directora de Asuntos Jurídicos, a quien señalan de bloquear el trabajo de las consejerías; Liliana Díaz de León, ex vocal local, y Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó en conferencia de prensa que la actuación de Taddei Zavala en el INE es indefendible y rechazó que el partido la haya impulsado al cargo. La ex consejera presidenta renunció en medio de indagatorias por presuntos actos de corrupción en el organismo.

“Quien falla son las personas, la ex consejera presidenta es indefendible, para nosotros significa que no se condujo con los principios que debe conducirse cualquier servidor público, independientemente del origen político y de quien tenga una responsabilidad institucional”, expresó Montiel Reyes.

“La Oposición ha insistido en querer decir que Morena nombramos a los consejeros, en Morena empujamos un proceso democrático, cambio en instituciones, como es el caso del Poder Judicial, y las personas deben hacerse cargo, responsables de sus actos”, añadió. La dirigente sostuvo que la investigación debe abarcar una presunta red de corrupción que no se limite al periodo de Taddei Zavala, sino que incluya la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello y los 15 años de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del instituto.