Aplazan audiencia de ‘El Licenciado’ para integrar a 7 escoltas de Carlos Manzo

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno detuvieron, el viernes 21 de noviembre a siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fuera Presidente Municipal de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión en agravio del edil.

El operativo tuvo lugar en la Casa de la Cultura de dicho municipio y fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en coordinación con las Fuerzas Armadas.

Tras su aseguramiento, los siete servidores públicos fueron trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres, para ser puestos a disposición del Juez de Control.

Con estas aprehensiones, suman ocho las personas detenidas en relación con el asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

De manera simultánea, se informó que la audiencia de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del crimen, fue aplazada.

La autoridad judicial determinó esta medida con el objetivo de integrar a los siete escoltas recién detenidos en una misma sesión procesal.

Durante la mañana de este viernes, Jorge Armando “N” fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social de El Altiplano, en el Estado de México.

La FGE comunicó que las órdenes de aprehensión se cumplimentaron bajo la hipótesis de que los elementos de seguridad omitieron acciones necesarias para preservar la vida del alcalde, durante el ataque armado en la plaza pública de Uruapan.