Aplicarían a niños vacunas contra el Covid de Pfizer y cubana, adelanta López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno federal, informó que las vacunas desarrolladas por Pfizer BioNTEch, así como la de origen cubano, Abdala, se prevén utilizar en la campaña de vacunación contra el Covid-19 en niños de 5 a los 11 años de edad.

El funcionario federal recordó que por medio del mecanismo COVAX se está negociando por vacunas, que ya fueron pagadas, que sean para menores de edad, aunque también han explorado otras opciones.

“Hasta el momento, el mecanismo no ha puesto en oferta la vacuna específica que se necesita de 5 a 11 años. Hemos hecho exploración directamente con Pfizer [...] ya nos respondió que sí, así que eventualmente podría entregarlas en el segundo semestre de 2022”, indicó.

“Y Cuba tiene la vacuna Abdala, con coberturas de 96 por ciento, incluyen niños desde los 2 años. Nosotros solo 5 a 11, pero Abdala podría ser una excelente opción”, comentó, quien también dijo que el proceso de selección continúa y no se cierran a la posibilidad de emplear otras opciones.

López-Gatell Ramírez realizó una aclaración respecto a la autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, acerca de la aplicación de dosis a menores de edad.

“¿Por qué no dijimos nada? Es absurdo, es solo la posibilidad de que se utilice un producto [...] lo que hemos hecho es anticiparnos, hacemos la regulación sanitaria, con calendarios y tiempos técnicos y [esto] no necesariamente precipita una contratación”, reconoció.

“Por ejemplo, Abdala ya está en proceso de autorización en COFEPRIS, la de niños, podría surgir una autorización de Abdala”, argumentó.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que el Gobierno de México negocia con instituciones de la India, un acuerdo por hasta 10 años, para la fabricación de medicamentos y vacunas contra el Covid y el Virus del Papiloma Humano.

Por dicho motivo, el Presidente López Obrador aprobó la apertura de un Consulado en Mumbai.

“Estamos trabajando con varias instituciones de la India, ayer tuvimos una reunión vía Zoom, no solo para vacuna de Covid, sino papiloma humano entre otras”, indicó.

“Esto implicará convenios hasta 2032, estamos hablando de una década, también insulina, inmunoterapias contra cáncer y producción de oncológicos. Ya nos autorizó el presidente un Consulado en Mumbay”, enfatizó Ebrard, quien también agregó que la SRE apoya en la adquisición de oncológicos en 18 países del mundo.

SE DESCARTA APLICACIÓN DE UNA CUARTA DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID, AFIRMA LÓPEZ-GATELL

“Tres meses han transcurrido de descenso en el número de casos, hospitalizaciones, defunciones. [Van] dos meses con semáforo verde, estaremos en semáforo verde de al menos aquí al primero de mayo. Hay cifras mínimas de actividad epidémica”, comentó López-Gatell.

En cuanto al avance de la Estrategia de Vacunación Nacional, el subsecretario expuso que, hasta el 18 de abril del 2022, se habían aplicado un total de 196 millones 110 mil 762 dosis contra el Covid-19. Es decir, 90 por ciento de la población mayor de 18 años cuentan con esquema competo.

El subsecretario hizo un llamado a las personas a vacunarse durante el llamado “Operativo Abril”, en especial a los trabajadores del sector salud.

“Queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo”, señaló.

En cuanto a la cuarta dosis, López Gatell-Ramírez aclaró que no se está considerando de manera generalizada, al menos en México, ya que sólo en otros países se está llevando a cabo el segundo refuerzo a personas adultas mayores.

“Las dosis de refuerzo prácticamente son la tercera dosis, excepto Cansino porque el refuerzo es la segunda, no la tercera. Segundos refuerzos, no cuartas dosis. El uso concreto de esa posible cuarta dosis, no se está usando de manera generalizada”, insistió.

“Como recomendaciones se beneficiarían más son las personas adultas mayores. Por el momento en México, este plan de cuarta dosis no lo tenemos como parte de la política de vacunación”, señaló.