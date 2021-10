Apoyar reforma eléctrica, oportunidad histórica para el PRI, asegura AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que apoyar la aprobación de la reforma eléctrica es una oportunidad histórica para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defina si se mantiene en la política privatizadora que impulsó Carlos Salinas de Gortari o defiende los bienes de la nación, como lo hicieron los ex presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Veracruz, el mandatario nacional aseguró que es un momento de definición para el PRI ante el reproche que los Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) le hicieron por manifestar su intención de apoyar la aprobación de la reforma eléctrica, que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE), establecer que el litio solo pertenece a los mexicanos y la desaparición de los órganos reguladores de este sector.

“Ahora que presentamos la iniciativa, el PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelven”, comentó el político tabasqueño.

La noche del jueves 30 de septiembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El presidente aseguró que se trata de fortalecer a la CFE y limpiarla de la corrupción.

“Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conservan estas dos empresas para garantizar para que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes”, destacó el presidente.

López Obrador criticó que durante años predominó una política privatizadora en la que PRI y PAN votaron juntos para cambios legales que representaron una política de “pillaje” que saqueó y empobreció al pueblo de México.

“Hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma”, insistió.

En cuanto a la explotación del litio, el mandatario nacional aclaró que se incluyó que solo el estado mexicano puede explotarla para evitar la privatización de un mineral que cada vez importa más a extranjeros.

“En esa iniciativa ahí va que el litio sea de la nación, que no se ponga al mercado, que no se privatice, es un buen asunto que lo vamos a seguir debatiendo”, planteó López Obrador.

El lunes, el presidente aseguró que van a exhibir a aquellos legisladores que voten en contra de su iniciativa de Reforma Eléctrica, ya que aseguró que la propuesta va en beneficio de la mayoría de la población.

El presidente dijo que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el viernes pasado no implica una nacionalización ni expropiación, pues se dejará el 46 por ciento del mercado a la iniciativa privada.

Respecto a la configuración del Congreso para lograr la mayoría en la aprobación de la reforma eléctrica, el político tabasqueño dijo que se puede recurrir al PRI.

“A los priistas nada más hay que decirles que si ya se les olvidó que el presidente López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica, porque había que electrificar el país, porque las compañías consideraban que no era negocio ir a electrificar los pueblos”, añadió López Obrador.