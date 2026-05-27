Aprobación de Claudia Sheinbaum pierde 7 puntos durante el mes de mayo

La aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cayó siete puntos porcentuales entre marzo y mayo de 2026, al pasar de 75 a 68 por ciento, según una encuesta de la firma Enkoll realizada para W Radio y el diario El País, publicada el 27 de mayo de 2026.

En el mismo periodo, la desaprobación creció de 20 a 27 por ciento.

La caída más pronunciada se registró entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuya aprobación hacia Sheinbaum Pardo descendió 25 puntos porcentuales —de 78 a 53 por ciento— en el lapso analizado.

En el grupo de 25 a 34 años, el retroceso fue de 13 puntos, al caer de 74 a 61 por ciento.

Los segmentos de mayor edad mostraron variaciones menores: en el rango de 35 a 44 años la aprobación se situó en 70 por ciento, cifra idéntica a la del grupo de 45 a 54 años, mientras que entre quienes tienen 55 años o más el indicador osciló entre 79 y 80 por ciento.

Por género, tanto hombres como mujeres registraron aprobaciones de 67 y 68 por ciento, respectivamente, frente al 75 por ciento que ambos segmentos reportaban en la medición de marzo de 2026.

El descenso en la percepción ciudadana respecto a dos áreas estratégicas explica en buena medida el retroceso general.

La proporción de encuestados que considera que la seguridad pública ha mejorado desde el inicio del Gobierno cayó seis puntos porcentuales en el periodo, mientras que la percepción de avance en el combate a la corrupción registró una baja de nueve puntos.

Los resultados coinciden con la crisis política desatada en Sinaloa a raíz de la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos vinculados al narcotráfico en tribunales federales estadounidenses.

A ello se sumó la escalada de violencia registrada en Chihuahua en las semanas previas al levantamiento de la encuesta, episodios que erosionaron la narrativa de seguridad que el Gobierno Federal había construido en los meses anteriores.

El sondeo también revela que los avances en seguridad percibidos por quienes aprueban a la Presidenta se contrajeron de manera significativa.

En marzo de 2026, el rubro de seguridad y combate al crimen alcanzó 16 por ciento como principal logro del Gobierno entre quienes la aprueban —un pico que analistas vincularon a la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”—.

En mayo de 2026, ese indicador retrocedió a 7 por ciento, lo que significa que las ganancias de popularidad asociadas a dicho operativo se diluyeron por completo.

Los programas sociales se mantuvieron como el principal logro percibido del gobierno entre quienes aprueban a la Presidenta, con 40 por ciento, seguidos por economía y empleo y seguridad y combate al crimen, ambos con 7 por ciento, y relaciones internacionales con 5 por ciento.

En un plano histórico, la aprobación de 68 por ciento registrada en mayo de 2026 representa el nivel más bajo desde que Enkoll inició el seguimiento mensual en diciembre de 2024, cuando Sheinbaum Pardo comenzó su mandato con 76 por ciento de aprobación.