Aprueba Cámara de Diputados convocatoria para elegir tres nuevos consejeros del INE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 19 de marzo la convocatoria para elegir a los tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que sustituirán a quienes concluirán su encargo el próximo 4 de abril, entre ellos Jorge Montaño Ventura, quien fue designado junto con la actual consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala en la renovación de 2023.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que los tres nuevos consejeros deberán ser elegidos por el pleno a más tardar el 22 de abril, lo que dejará al Consejo General del INE con únicamente ocho integrantes durante al menos 18 días. El documento fue aprobado con 408 votos a favor y 35 en contra, provenientes estos últimos de la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

El proceso replica en estructura al que en 2023 dio origen a la actual integración del INE. Para llevarlo a cabo, se conformará un Comité Técnico de Evaluación integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Jucopo.

Los nombramientos deberán recaer en personas que no hayan sido registradas como candidatas a cargos de elección popular ni hayan ocupado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cuatro años previos. Tampoco podrán ser designadas personas condenadas por algún delito o declaradas deudoras alimentarias morosas.

Según la convocatoria, la entrega de documentación de los aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, tanto de forma física como a través del micrositio www.convocatoriasine2026.diputados.gob.mx. Los requisitos incluyen ser mexicano de nacimiento, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tener más de 30 años de edad, contar con título de licenciatura con antigüedad mínima de cinco años y acreditar los conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio del cargo.

Una vez concluida la recepción de documentos, la Secretaría General entregará al Comité Técnico los folios y la documentación a más tardar el 29 de marzo, para dar inicio a la revisión del cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

El examen de conocimientos se llevará a cabo el 6 de abril en las instalaciones de la Cámara de Diputados y únicamente el 50 por ciento de quienes lo presenten avanzará a la siguiente fase.

El listado definitivo de aspirantes que continuarán a la tercera etapa se publicará a más tardar el 9 de abril, y la evaluación de idoneidad se realizará entre el 10 y el 12 del mismo mes. De un puntaje máximo de 100 puntos, el currículo vitae y los documentos de soporte tendrán una ponderación del 40 por ciento; la exposición de motivos, del 30 por ciento, y el ensayo, del 30 por ciento restante.

Concluida esa etapa, el Comité Técnico seleccionará a un máximo de 100 aspirantes con las mejores calificaciones, garantizando la paridad de género para la fase de entrevistas, las cuales serán públicas. La lista y el calendario deberán darse a conocer el 13 de abril, y las entrevistas se realizarán entre el 14 y el 16 del mismo mes. El documento con los datos de los aspirantes mejor evaluados deberá hacerse público el 17 de abril.

El Comité Técnico elaborará tres quintetas, de las cuales al menos una deberá estar integrada por mujeres y una por hombres. Dichas quintetas serán remitidas a la Jucopo, que impulsará la construcción de acuerdos para la elección de los tres consejeros bajo los principios de paridad de género. Una vez realizada la votación en ese órgano, el resultado se remitirá al pleno para su votación definitiva a más tardar el 22 de abril.

En caso de que en esa fecha no se alcance la mayoría calificada requerida, la Mesa Directiva convocará a sesión para el 28 de abril con el fin de realizar la elección mediante insaculación.

Si tampoco se lograra el resultado, la Mesa Directiva remitirá las listas elaboradas por el Comité Técnico al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que proceda a la designación por la misma vía, mecanismo idéntico al que rigió el proceso de 2023, cuando la Cámara de Diputados eligió por insaculación a Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta y a Montaño Ventura como consejero electoral, cargos que les fueron confirmados posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.