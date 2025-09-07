Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces; serán atendidos en el ISSSTE

El Órgano de Administración Judicial aprobó el acuerdo donde se establece el Tabulador General de Sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial, para el mismo Órgano y las modificaciones que se realizarán en el pago a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

En un comunicado, indicó que se redujeron los salarios netos mensuales a magistrados e integrantes de la administración judicial.

“En este sentido, los niveles mencionados gozarán de seguridad social a través del ISSSTE. Asimismo, se ajustaron los sueldos de Mandos Superiores comprendidos en los niveles del 2 al 11, que percibían un monto superior al salario de la Presidenta de la República”, señaló el Órgano judicial.

Precisó que, con ello, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 127.

También aclaró que los sueldos comprenden del periodo entre septiembre y diciembre de 2025.

“Entre las decisiones tomadas por el Pleno, destaca la de garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas; por lo que se mantienen sin cambios los salarios de los puestos de los mandos medios y operativos, evitando cualquier afectación a sus condiciones laborales”, añadió.



Trabajadores con suspensión judicial

El Órgano de Administración Judicial comentó que en el caso de trabajadores con suspensión judicial vigente, se aplica el tabulador con los complementos correspondientes.

“El Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con la legalidad, la austeridad republicana y la protección de los derechos laborales; garantizando un servicio público honesto, eficiente y apegado a los principios constitucionales”, agregó.



Plan de austeridad en el Poder Judicial de la Federación

El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un plan de austeridad que ajustará los salarios de los ministros y juzgadores electos para que ninguno perciba más que la Presidenta de la República y revisará las remuneraciones de los ministros en retiro, además de eliminar gastos superfluos, con el objetivo de generar ahorros significativos para el Poder Judicial.

Señaló que, tras reuniones previas, los integrantes de la nueva Corte acordaron solicitar al órgano de administración judicial la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de jubilación anticipada, y que, en su lugar, se someterán a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte solicitará que se implementen medidas para que todos los juzgadores electos ganemos menos que la presidenta de la República, conforme al artículo 127 de la Constitución”, señaló, y estimó que esta medida permitirá un ahorro anual inicial de 300 millones de pesos.