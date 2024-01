La mala noticia para estos tomates en el espacio es que no regresarán a la Tierra para su análisis porque ya fueron desechados. Sin embargo, la investigación de vegetales a bordo de la Estación Espacial continuará con el experimento Hábitat de Plantas 03.

Mario Andrés De Leo-Winckler, doctor en astrofísica por la UNAM, explicó que los experimentos de cultivos dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI) no son tan comunes.

Si perdieras un tomate en tu casa por casi un años, seguro aparecería lleno de moho, podrido y con un aspecto desagradable. Pero estos tomates en el espacio no tenían nada de eso.

¿Quién es Frank Rubio? El astronauta que pasó más de 300 días en el espacio

Frank Rubio es astronauta de la NASA desde 2017. Es estadounidense de origen salvadoreño y rompió el récord de pasar 371 días en el espacio a bordo de la EEI.

La misión que emprendió se considera el vuelo espacial más largo realizado por un astronauta estadounidense en la historia. De acuerdo con la NASA, Rubio aterrizó en Kazajstán el 27 de septiembre de 2023, después de cumplir el día 371 en el espacio.

Si sigues las redes sociales de la NASA, habrás notado que el astronauta Frank Rubio se distingue, además, por compartir momentos cotidianos en la Estación Espacial Internacional dedicados a la comida y cómo se ejercitan.

Uno de los vídeos más interesantes de Rubio sucede cuando muestra cómo es cocinar en el espacio (dentro de la Estación Espacial).

Este video se presentó en días cercanos a la víspera de Navidad del 2023 donde nos enseña cómo funcionan los hornos y el refrigerador del Nodo 1 o “cocina en el espacio”. Además, explica cómo la gravedad no es la misma en los alimentos y las precauciones que tienen con utensilios como los cubiertos.

“La comida en el espacio, para mí, ha sido muy saludable y muy sabrosa. No he tenido problema con el gusto de la comida. He podido disfrutar, ya por 10 meses, la comida que tenemos acá”, declaró Fran Rubio desde el Nodo 1.