Aranceles de EU al acero y aluminio son injustos, ilegales e insostenibles, responde Sheinbaum

Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para aumentar al doble los aranceles a las importaciones de acero a territorio estadounidense, del 25 al 50 por ciento, medida que entraría en vigor a las 00:01 horas del 4 junio, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que dichos gravámenes eran injustos, insostenibles y sin sustento legal.

”Es una medida que consideramos injusta, es una medida para todo el mundo, no sólo para México, en todos los países del mundo se eleva el arancel con excepción de Gran Bretaña, tiene ahora un arancel del 50 por ciento para todo el acero y aluminio que se exporta hacia Estados Unidos”, respondió.

“En el caso de México, primero es injusta, porque lo hemos dicho varias veces: México importa más de lo que exporta en acero y aluminio; entonces es injusto”, enfatizó.

”Segundo, desde nuestra perspectiva, no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial, se está viendo por razones de seguridad de Estados Unidos, y, ayer mismo, la vocera de Casa Blanca [Karoline Leavitt], dice que hay muy buena colaboración en todos los términos con México”, agregó.

“Entonces, no creemos que tenga sustento. Y la otra, es insostenible, así como en autos, en la construcción de un auto hay muchas autopartes que pasan de un lado a otro de la frontera, en el caso del acero también”, comentó.

Asimismo, anunció que miembros de su Gobierno se reunirían con las cámaras del acero y aluminio mexicanas, además, el Secretario de Economía Marcelo Ebrard, sostendrá pláticas con funcionarios de Estados Unidos, para tratar de alcanzar un acuerdo en beneficio de México.

”¿Qué vamos a hacer? Hoy tenemos una reunión con las cámaras del acero y aluminio, ya habíamos avanzado mucho con Estados Unidos en un acuerdo especial para México. Dos, el secretario de Economía, Marcelo, tiene una reunión tanto con el Secretario de Tratados Comerciales, como con el secretario de Comercio de Estados Unidos [Howard Lutnick]. Y, si no hay un acuerdo, ya nosotros estaríamos anunciando [medidas] la próxima semana”, manifestó.

Además, expresó que en caso de no alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, la siguiente semana estaría anunciando medidas para proteger a la industria. Sin embargo, aseguró que no sería un “ojo por ojo”.

”Nuestra responsabilidad primero es proteger el empleo de los trabajadores mexicanos y, segundo, a la industria del acero. Cincuenta por ciento de aranceles pues representa una afectación a la industria del acero muy grande”, subrayó.

“Entonces, si no pues la próxima semana estaremos anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con un ‘ojo por ojo’, si no protección de nuestra industria y nuestros empleos”, expresó Sheinbaum Pardo.

”Es una medida de apoyo a la industria del acero, a la industria del aluminio y a los empleos que generan estas industrias. México tiene que protegerse, que fortalecerse. No estamos de acuerdo, no creemos que sea justa, ni sostenible [dicha medida], porque encarece todo, esperamos llegar a un acuerdo”, agregó.

”Nos parecen injustos [los aranceles], porque México ha cooperado con Estados Unidos en muchas cosas. Un 50 por ciento es insostenible porque Estados Unidos importa el 25 por ciento del acero que necesita. Entonces le están poniendo 50 por ciento a un cuarto de todo lo que van a importar”, dijo Ebrard.

En el marco de la entrega de las estrellas de la Guía Michelin México 2025, el funcionario federal indicó que el viernes 6 de junio viajaría nuevamente a Washington para reunirse con funcionarios comerciales del Gobierno estadounidense, donde abogaría por dar marcha atrás a esta medida.

”Vamos a proponer que debiera aplicarse una exclusión para México porque Estados Unidos le vende más acero a México del que México exporta a Estados Unidos, o sea, ellos tienen superávit. ¿Por qué nos ponen un arancel? Se los voy a decir el viernes que voy a la reunión, y el lunes, pues ya la presidenta nos dirá cuáles son los pasos a seguir en función de lo que ellos nos contesten”, explicó.

No obstante, descartó que el Gobierno mexicano anunciaría medidas espejo por ahora y pidió esperar al lunes 9 de junio para dar a conocer la respuesta de la administración encabezada por Sheinbaum Pardo.

”Lo vemos insostenible y con muchos efectos negativos para todos. Yo no veo quién gana en esto porque un arancel del 50 por ciento es altísimo. Iremos el viernes. Es injusto, insostenible y presentaremos el viernes nuestros argumentos para que México sea excluido de esta medida porque no tiene sentido”, insistió Ebrard.

”Tendríamos que salir adelante, pero evidentemente yo creo que eso va en contra de la industria de ambos países, porque el acero se usa principalmente para la industria automotriz, construcción, principalmente, metalmecánica y electrónica”, expuso.

”En primer lugar, no creo que se pueda sostener en el tiempo porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México porque con México tiene superávit Estados Unidos”, dijo.

“No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit, normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida igual que lo fue el Reino Unido, es lo que vamos a plantear. Entonces, ¿cómo vemos esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente”, reiteró.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero señaló que el aumento de aranceles de parte de Estados Unidos debilitaría la cadena de suministros regional, especialmente frente a China, principal competidor global.

Además, explicó en un comunicado que para Estados Unidos, México era un país complementario en materia siderúrgica y hasta destino de sus exportaciones.

“La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, CANACERO, lamenta y rechaza la injustificada decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer y aumentar los aranceles a las importaciones de acero provenientes de México”, indicó.

“Los aranceles del 25 por ciento y ahora del 50 por ciento afectan principalmente a sus socios comerciales y a la cadena de valor en la región, ya que China y otros países de Asia aumentan subsidios y deprecian su moneda para evadir dichos aranceles”, comentó.

“La mejor solución para combatir la sobrecapacidad global de acero y las prácticas desleales de comercio es trabajar coordinadamente como región. El acero mexicano no representa una amenaza para el mercado estadounidense; al contrario, somos complementarios y nuestro país está completamente abierto a las exportaciones de Estados Unidos”, destacó.

“Es importante destacar el superávit que Estados Unidos mantiene en el comercio bilateral de acero con México de 4 mil millones de dólares en productos terminados, el cual aumentará en 2025 ante la caída de las exportaciones de México, las cuales solo en abril y mayo han disminuido en un 50 por ciento.Confiamos en las negociaciones en curso a cargo de la Secretaría de Economía y en las medidas urgentes que se establezcan en consecuencia”, insistió.

“Actualmente la industria siderúrgica mexicana es el 15vo productor de acero a nivel global, representando 1.4 por ciento del PIB Nacional, 6.9 por ciento del PIB manufacturero, y es una de las más sustentables del mundo, al operar por debajo del promedio global en materia de emisiones (-48 por ciento), energía (-48 por ciento) y consumo de agua (18 por ciento del agua utilizada proviene del reúso)”, recordó.

“El sector acero mexicano tiene un compromiso con el país a través de la generación de cerca de 700 mil empleos directos e indirectos, con inversiones estratégicas por 8.7 mil millones de dólares para los próximos años en el marco del Plan México”, finalizó.