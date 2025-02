Aranceles son estrategia de negociación de Trump y no resuelven problemas, dice Carlos Slim

Carlos Slim, el empresario más rico de México, consideró que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a todos los productos mexicanos es una mera estrategia de negociación, y señaló que esas medidas impositivas terminarían por afectar más a Estados Unidos en vez de beneficiarlo.

“Los aranceles no funcionan, suben la inflación”, comentó Slim en su conferencia de prensa anual.

El empresario consideró que la imposición de aranceles generales a todos los productos mexicanos provocaría una “explosión” en la inflación de los Estados Unidos, por lo que las amenazas de Trump solo son parte de su estrategia de negociación.

“Lo de los aranceles ya vimos que es una negociación. ¿Vieron lo que pasó cuando Donald Trump dijo que los ponía? Se cayeron las bolsas de valores”, expresó Carlos Slim en referencia al impacto que podrían tener esos gravámenes a los productos mexicanos.

Aunque Donald Trump ha evitado imponer aranceles del 25 por ciento a todos los productos mexicanos, este lunes el presidente estadounidense sí impuso este gravamen a todo el acero y aluminio que llega a los Estados Unidos desde todos los países del mundo.

En 2023, según cifras oficiales, México exportó 2.3 millones de toneladas de acero a Estados Unidos.

Sobre este tema, Carlos Slim consideró que la afectación por estos aranceles será “marginal” para el país, pues las empresas que exportan acero de México a Estados Unidos también tienen fábricas basadas en el país vecino.

“No se que tanto vendemos de acero y las empresas que aquí venden acero tienen plantas en Estados Unidos. Aquí hay plantas de acero, lo que exportemos allá puede tener este asunto, pero también tienen plantas allá (las empresas). Entonces de acero no hay problema y aluminio no sé cuánto se venda a Estados Unidos”, comentó Carlos Slim.

Slim celebra acciones de Sheinbaum para contener aranceles

Sobre la imposición de aranceles a México, Carlos Slim celebró la manera en que la Presidenta Claudia Sheinbaum logró frenar esta medida impositiva, al menos por un mes, gracias al diálogo que mantuvo con su homólogo estadounidense.

“Muy bien, perfecto, porque la Presidenta tenía plan A, B, C... hasta se acabó el alfabeto, pero en estos casos, alternativas es lo que hay que tener. Yo creo que lo hizo muy bien”, comentó Slim sobre la negociación de Sheinbaum.

La Presidenta mexicana logró frenar, al menos por un mes, la imposición de aranceles de 25 por ciento a todos los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, a cambio de que México despliegue militares en la frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y el paso de migrantes a ese país.

En total, el gobierno mexicano desplegó 10 mil integrantes de la Guardia Nacional en la frontera norte, acción aplaudida por Slim, quien señaló que Estados Unidos también tendría que desplegar elementos militares para evitar el trasiego de drogas a su territorio.

“Ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que ellos pongan militares para que no entren. Yo creo que debería haber doble cuidado, de aquí para que no salga y de allá para que no entre”, señaló Slim.