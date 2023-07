El Gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció que Ardelio Vargas Fosado, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político del Gobierno de Puebla, presentó su renuncia, tras el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo vinculó con Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Informó que el Licenciado @ArdelioVF me ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo Político en la @Segob_Puebla”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, el Mandatario estatal, quien asumió al cargo el 15 de diciembre de 2022, luego de la muerte de Miguel Barbosa Huerta.

“Reconozco en él a un poblano comprometido con su entorno y con su tiempo. Un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de #Puebla separándose del cargo”, agregó el gobernador, en el mismo tuit.

El 1 de julio de 2023, el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Julio Huerta Gómez, renunció al cargo para buscar la candidatura por Morena a la gubernatura poblana y por lo que por reglamento interno de dicha institución, Vargas Fosado -quien fue nombrado subsecretario el 26 de junio del presente año- podría llegar sucederlo.

El Presidente López Obrador dijo conocer los antecedentes del ahora ex funcionario estatal y señaló que una semana atrás, a través de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, envió un informe al Gobernador de Puebla al respecto.

“No sabemos si es culpable o no, pero si trabajó en la Policía Federal. Sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces, para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narco-Estado que nos hizo mucho daño al País. Entonces, no queremos nada con eso”, declaró el mandatario nacional.

El político tabasqueño reveló que Rodríguez Velázquez entregó un expediente al Gobernador Céspedes Peregrina, “porque le tenemos mucha confianza, y respetuosos de su ámbito de competencia, porque esto corresponde a un gobierno estatal, sí le presentamos un informe sobre esta persona [...] que tiene esos antecedentes”.

¿QUIÉN ES ARDELIO VARGAS FOSADO?

Ardelio Vargas Fosado se desempeñó como director de Investigación y de Seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), del 2000 al 2005. También fue jefe y comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), de 2005 a 2007.

En esos mismo periodo, García Luna se desempeñó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y después como titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Después, Vargas Fosado fue Diputado federal y titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla. En 2013, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue designado comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Luego, de febrero a septiembre de 2021, Vargas Fosado fungió como titular de la Subsecretaría de Gobierno, durante la Administración del finado Luis Miguel Gerómimo Barbosa Huerta.