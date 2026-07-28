Ariadna Montiel pide serenidad a Bonilla y Ávila tras supuesta amenaza en video

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó al ex gobernador de Baja California y líder estatal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a conducirse con respeto y cordialidad, luego de la difusión de un video en el que el primero profiere una amenaza contra la mandataria estatal.

El material, adelantado el 27 de julio de 2026 por el medio digital Pie de Nota, muestra un fragmento de una reunión privada de Bonilla Valdez con su equipo. “Le voy a romper su madre a Marina, todo el pinche tiempo que tenga yo de vida la voy a estar chingando”, se escucha en la grabación. El medio anunció que difundiría el material completo.

Montiel reconoció que la confrontación entre ambos se intensificó en las semanas previas, después de que la gobernadora acusara a Bonilla Valdez de estar detrás de las filtraciones relacionadas con su visa estadounidense. Entre esas filtraciones figuran audios en los que Bonilla Valdez presuntamente ofrecería información de las mesas de seguridad estatal a cambio de recuperar su visa a EU.

“Les hacemos un llamado a nuestros compañeros que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente, este desencuentro que tienen dos compañeros allá en Baja California ya tiene un tiempo, pero lo que hacemos es llamarlos a que haya un respeto, unidad”, expuso la dirigente nacional.

Agregó que la prioridad del partido está por encima de las diferencias personales. “Que todo mundo se serene y se calme, porque lo primero, y lo más grande que tenemos, es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias, y lo importante es que todos trabajemos por el bienestar del pueblo”, señaló.

En el fragmento divulgado, el ex gobernador hace referencia a Fisamex, empresa contratada durante su Administración para realizar auditorías relacionadas con adeudos de agua. Al asumir la gubernatura en 2021, Ávila Olmeda decidió no renovar el contrato de esa compañía. Según Pie de Nota, el video completo explicaría que el conflicto entre ambos políticos se originó por la cancelación de ese contrato.

Pese al enfrentamiento, el PT mantiene la intención de aliarse con Morena en Baja California. Bonilla Valdez acompañó a la también ex morenista Monserrat Caballero Ramírez a registrarse en el proceso de la Cuarta Transformación para participar en la encuesta que definirá la candidatura al Gobierno de esa entidad.

Montiel sostuvo que, de cara a los comicios de 2027, quienes aspiren a formar parte del proyecto deben concentrarse en la unidad, particularmente frente a lo que calificó como acciones de la ultraderecha nacional e internacional contra el movimiento. “Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener unido al movimiento en conjunto. Entonces, yo les haría un llamado a todos, no solamente al compañero Jaime Bonilla, al que le tengo respeto, aprecio”, dijo.

A más de un mes de haber concluido el registro de aspirantes a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, la dirigente afirmó que el partido continúa con la revisión de perfiles, por lo que no informó el total de registrados ni la fecha en que arrancarán las encuestas en las entidades. Indicó que los resultados se darán a conocer una vez concluido el proceso.

La dirigencia convocará en los próximos días a los aspirantes para que rindan cuentas respecto al avance de las asambleas que se les encomendó organizar, pese a que varios contendientes han asegurado que no han podido realizarlas por falta de recursos y solo acuden a las que organiza el partido.

“Vamos a hacer una evaluación de cómo vamos, de sus asambleas, que eso es lo que a nosotros nos interesa más en sus asambleas, en su trabajo territorial. Eso fue lo que les dejamos en tarea cuando se registraron. Vamos a tener un corte de caja”, afirmó Montiel.