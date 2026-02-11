$!Armada de México y Guardia Costera de EU aseguran en altamar 188 bultos de cocaína

MÉXICO._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial.







En un comunicado, Indicó que el aseguramiento se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión. Este resultado se dio a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur de los Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.









La dependencia indicó que las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Señaló que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.





