$!Armada fortalece operaciones de interdicción para combatir delitos en el mar

CIUDAD DE MÉXICO._ La Armada de México proyecta su Poder Naval en el mar, en el aire y en la tierra como el instrumento para coadyuvar en el orden, la paz y la seguridad interior del País.
En este sentido, la institución resaltó que sus unidades de superficie y aeronaves representan la capacidad tecnológica para neutralizar amenazas transnacionales y disuadir la impunidad en aguas nacionales.
A través de un comunicado, se informó que como parte de esta estrategia, la institución aplica la Interdicción Marítima: un conjunto de operaciones tácticas y de guardia costera ejecutadas de manera permanente para vigilar las Zonas Marinas Mexicanas e interceptar embarcaciones vinculadas al contrabando, tráfico de estupefacientes y crimen organizado antes de que alcancen las costas.
Esta capacidad se conforma de “Inserción, Enganche, Abordaje e Inserción por Soga Rápida”, maniobra de alta exigencia técnica que requiere sincronización milimétrica y velocidad para anular el margen de error bajo condiciones hostiles.
El adiestramiento para este tipo de operaciones se desarrolla de manera progresiva, iniciando en tierra y posteriormente integrándose a escenarios operativos en unidades marítimas y aéreas.
En la fase terrestre, los elementos fortalecen conocimientos teóricos y prácticos relacionados con procedimientos de seguridad, técnicas de abordaje, uso y manejo del armamento, comunicaciones tácticas, primeros auxilios, marco jurídico aplicable y trabajo coordinado en equipo.
El entrenamiento evoluciona hacia ejercicios en unidades de superficie, donde el personal practica maniobras de aproximación, persecución e intercepción de embarcaciones, así como procedimientos de visita, inspección y aseguramiento de objetivos marítimos.
Posteriormente, se integran medios aéreos, principalmente helicópteros, que permiten desarrollar operaciones más complejas mediante inserciones rápidas, vigilancia, reconocimiento y coordinación entre plataformas aéreas y marítimas.
Las fases generales de la Inserción Marítima son:
◉ A través de operaciones navales de inteligencia y sistemas de vigilancia marítima, se detecta un blanco, quien al ser detectado intenta evadir a la autoridad marítima.
◉ A través de patrullas interceptoras personal naval realiza maniobras de emparejamiento y a la señal ¡CONTACTO! se asegura de manera rápida y ágil la embarcación.
◉ De manera simultánea, se inicia la inserción vertical por medio de soga rápida, estableciendo seguridad en la cubierta, y de manera inmediata el personal de Infantería de Marina (equipo operativo) captura el puente de mando y bloquea comunicaciones.
◉ A la par la célula de apoyo asegura el cuarto de máquinas y extingue la propulsión, logrando así inmovilizar el buque infractor y realizando el aseguramiento de sus tripulantes con estricto apego a los derechos humanos y al derecho marítimo nacional.
◉ Ante una situación donde un presunto infractor cae al mar, se activa de inmediato la Fase de Hombre al Agua. Para ello, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima despliega una embarcación tipo Defender, desde la cual un nadador de rescate aplica la técnica de remolque trasero y brinda primeros auxilios, reafirmando la misión humanitaria de la Armada de México: salvaguardar la vida en la mar.
◉ La Interdicción Marítima no es improvisación, sino doctrina aplicada, resultado de planeamiento detallado, inteligencia naval y adiestramiento constante.
◉ Finalmente, con dicha maniobra se demuestra la preparación integral de la Armada de México, la cual es capaz de responder en escenarios complejos y simultáneos, además de reflejar la capacidad de la institución de trabajar por la soberanía marítima.