$!Armada fortalece operaciones de interdicción para combatir delitos en el mar

CIUDAD DE MÉXICO._ La Armada de México proyecta su Poder Naval en el mar, en el aire y en la tierra como el instrumento para coadyuvar en el orden, la paz y la seguridad interior del País. En este sentido, la institución resaltó que sus unidades de superficie y aeronaves representan la capacidad tecnológica para neutralizar amenazas transnacionales y disuadir la impunidad en aguas nacionales.

A través de un comunicado, se informó que como parte de esta estrategia, la institución aplica la Interdicción Marítima: un conjunto de operaciones tácticas y de guardia costera ejecutadas de manera permanente para vigilar las Zonas Marinas Mexicanas e interceptar embarcaciones vinculadas al contrabando, tráfico de estupefacientes y crimen organizado antes de que alcancen las costas. Esta capacidad se conforma de “Inserción, Enganche, Abordaje e Inserción por Soga Rápida”, maniobra de alta exigencia técnica que requiere sincronización milimétrica y velocidad para anular el margen de error bajo condiciones hostiles.

El adiestramiento para este tipo de operaciones se desarrolla de manera progresiva, iniciando en tierra y posteriormente integrándose a escenarios operativos en unidades marítimas y aéreas. En la fase terrestre, los elementos fortalecen conocimientos teóricos y prácticos relacionados con procedimientos de seguridad, técnicas de abordaje, uso y manejo del armamento, comunicaciones tácticas, primeros auxilios, marco jurídico aplicable y trabajo coordinado en equipo.

El entrenamiento evoluciona hacia ejercicios en unidades de superficie, donde el personal practica maniobras de aproximación, persecución e intercepción de embarcaciones, así como procedimientos de visita, inspección y aseguramiento de objetivos marítimos. Posteriormente, se integran medios aéreos, principalmente helicópteros, que permiten desarrollar operaciones más complejas mediante inserciones rápidas, vigilancia, reconocimiento y coordinación entre plataformas aéreas y marítimas.