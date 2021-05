MÉXICO._ La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Distrito, adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, una orden de arraigo por 40 días en contra de Jesús Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, mientras reúne elementos para determinar si solicita su detención por presuntos delitos contra la salud y delincuencia organizada.

“El Juez de Distrito adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, decretó el arraigo por 40 días en contra de esta persona, mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República”, indicó la FGR en un comunicado.

Alrededor de las 13:30 horas de este miércoles 5 de mayo, resguardado por 17 unidades de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), el fundador del Cártel de Sinaloa fue trasladado de la sede de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, al Centro Nacional de Arraigo, ubicado en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

“Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente, medida cautelar de arraigo”, apuntó la FGR, en su comunicado.



‘EL GÜERO’ PALMA ES INTERROGADO EN LA SEIDO

“El Güero Palma” fue interrogado por agentes de la SEIDO, ello luego de que a las 01:45 horas de ese 4 de mayo, la PFM ejecutó una orden de localización y presentación contra el capo sinaloense, girada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de dicha institución dependiente de la FGR, por tratarse de un “caso urgente”.

La SEIDO tenía un plazo de 96 horas para determinar la situación jurídica del fundador del Cártel de Sinaloa, por lo que sería hasta las 03:15 horas del próximo sábado 8 de mayo, cuando el Ministerio Público Federal (MPF) determinará si Palma Salazar es consignado ante un juez, arraigado por al menos 40 días o liberado.

La orden de localización y presentación girada por la PFM, es parte de una averiguación previa por narcotráfico que desde hace más de cinco años la SEIDO determinó enviar a la reserva y que ahora ha sido reabierta, ante la probabilidad de nuevos indicios y la oportunidad de interrogar al capo sinaloense.

Si bien “El Güero Palma” fue requerido por una indagatoria por delitos contra la salud, la Subprocuraduría revisa varias otras averiguaciones previas en las que está relacionado, para determinar si aún podría reclamarle al fundador del Cártel de Sinaloa alguna responsabilidad penal.



CAPO SALE DEL ALTIPLANO, PERO LO REAPREHENDEN

“El Güero Palma” salió a las 01:53 horas del 4 de mayo, del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que el pasado 1 de mayo, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, lo absolvió por el delito de delincuencia organizada, por lo que se ordenó su libertad inmediata y absoluta, en la causa penal 6/2018-IX.

Sin embargo, apenas el fundador del Cártel de Sinaloa llegó a la garita de la prisión federal, fue reaprehendido y trasladado a la Ciudad de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), institución que pertenece a la FGR. Los agentes leyeron al capo sinaloense sus derechos y le mostraron la orden de localización y presentación.

A las 02:03 horas, el fundador del Cártel de Sinaloa fue subido, sin ser esposado, a una unidad blindada, de las llamadas “rinocerontes”, para ser trasladado en un convoy de al menos 30 vehículos, rumbo a las instalaciones de la SEIDO, en Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la capital de la República, a las que ingresó a las 03:15 horas de este martes.



LO ARRAIGÓ LA FGR, ANUNCIA LÓPEZ OBRADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, este martes durante su conferencia de prensa matutina, que la FGR encontró una denuncia no aclarada, por lo que arraigó a “El Güero” Palma Salazar, luego de que fue ordenada su liberación del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

“Por cierto se venció el periodo del juez y, al parecer, la FGR encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo, para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición, y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, señaló el mandatario nacional.