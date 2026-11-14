Arraigo: el proyecto que busca integrar a migrantes al mercado laboral en estados del sur

El Instituto Nacional de Migración (INM) y el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, iniciaron reuniones para impulsar el proyecto Arraigo, una propuesta que busca integrar a personas migrantes de Centroamérica al mercado laboral y ofrecerles condiciones de vida dignas en el sur y sureste de México y así evitar que continúen su tránsito hacia Estados Unidos.

En entrevista con Animal Político, Solalinde explicó que sostuvo un primer acercamiento con Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración (INM), para dialogar sobre las posibilidades de colaboración para impulsar una política de atención a las personas migrantes con el desarrollo regional.

El activista consideró que la reciente derrota de los republicanos en Estados Unidos en las elecciones intermedias, podría abrir oportunidades para que México replantee su política migratoria pues, desde su perspectiva, actualmente se encuentra concentrada en contener los flujos de personas migrantes ante las presiones del gobierno de Estados Unidos.

En ese contexto, sugiere que México debe encontrar un equilibrio entre las exigencias de Donald Trump y una política humanista que garantice los derechos humanos de quienes llegan al país.

“Las presiones obligan al Estado mexicano a la pura contención. (...) Faltó creatividad, no supieron cómo, nada más contener”, afirmó.

Un plan de empleo, educación, salud y vivienda para migrantes

El proyecto Arraigo busca desarrollarse en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo por lo que Solalinde sostiene que uno de los primeros cambios que tendrían que establecerse con el INM es retomar el esquema de la tarjeta de visitante fronterizo, ahora bajo la figura de una tarjeta de visitante regional que permitiría a las personas migrantes permanecer y desplazarse en esa zona.

“Pensamos en que haya trabajo, en que haya escuela, salud y por qué no una casa para los migrantes, que unidos a los locales puedan vivir juntos y hacer un esfuerzo por sacar adelante el sur, sureste, desarrollarlo y que crezca. Eso es lo que se trata, de una manera digna”.

A diferencia de modelos de atención como los albergues, el proyecto pretende establecer espacios vinculados con polos de desarrollo económico, donde las personas migrantes puedan incorporarse a actividades productivas y construir un proyecto de vida.

La propuesta también contempla la participación de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada, cuya intervención sería importante para generar oportunidades laborales y contribuir al desarrollo de las comunidades receptoras.

Chiapas, el proyecto piloto

Solalinde explicó a Animal Político que Chiapas sería la primera entidad en avanzar con el programa mediante la participación de un equipo de especialistas que ha trabajado en la elaboración de la propuesta junto con representantes del gobierno estatal y federal.

El sacerdote aclaró que todavía no existe un presupuesto definido ni una estimación sobre el número de personas migrantes que podrían incorporarse, debido a que la propuesta se desarrollaría por etapas y comenzaría con la llegada gradual de familias interesadas en establecerse en el sureste.

Señaló que ha tenido reuniones con el gobernador Eduardo Ramírez para definir los espacios en los que podría iniciarse el proyecto. La intención, explicó, es que las personas puedan trabajar y estudiar, mientras sus hijos acceden a educación y toda la familia recibe acompañamiento.

Los amagos contra caravanas migrantes

Pese a que proyectos como Arraigo buscan crear comunidad, los ataques contra las comunidades de inmigrantes por parte de autoridades de Estados Unidos continúan.

De acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente hay dos caravanas migrantes de personas originarias de Centroamérica que buscan llegar a EU. Una de ellas se encuentra en Arriaga, Chiapas, mientras que la segunda viene de Honduras.

Con esto, suman tres caravanas desde septiembre en las que participan hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, principalmente. La movilización aumentó en días pasados, luego de que el Partido Republicano perdiera las elecciones en Estados Unidos y, con ello, el control del Congreso.

Tras dichos resultados electorales, el presidente Donald Trump ha lanzado advertencias, en un principio, señalando que las políticas migratorias no habían cambiado; sin embargo, este jueves 12 de noviembre amagó con imponer aranceles a México si no contenía las caravanas migrantes.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum señaló que en lo que va del mandato de Trump, ninguna caravana ha llegado a Estados Unidos, pues en México reciben atención humanitaria y se busca que regresen a su país de origen.

“¿Cómo hacemos esto? ¿Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos? Que, si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer. Pero la gran mayoría regresan a sus países de origen”, dijo en su conferencia matutina.

En contraparte, Trump ha hecho del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de los puntos fuertes de su segundo mandato. Incluso, su gobierno se jacta de no haber liberado dentro del territorio estadounidense a ningún inmigrante que haya entrado ilegalmente