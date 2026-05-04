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Arranca este lunes pago de Pensiones del Bienestar

Consulta el calendario de la distribución de los pagos conforme al abecedario
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/05/2026 08:08
04/05/2026 08:08

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, anunció que a partir de este lunes inicia la dispersión de los recursos de las Pensiones del Bienestar, que se hará por orden alfabético.

El pago de recursos para el bimestre mayo-junio cubre los programas para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

$!Arranca este lunes pago de Pensiones del Bienestar

Desde este lunes, los beneficiarios comenzarán a recibir los recursos correspondientes a estos programas.

Arrancará este lunes con los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra A.

Y se prevé que concluya el 27 de mayo para quienes tengan el apellido que inicien con la letra W, X, Y y Z.

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