$!Arranca este lunes pago de Pensiones del Bienestar

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, anunció que a partir de este lunes inicia la dispersión de los recursos de las Pensiones del Bienestar, que se hará por orden alfabético.
El pago de recursos para el bimestre mayo-junio cubre los programas para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
Desde este lunes, los beneficiarios comenzarán a recibir los recursos correspondientes a estos programas.
Arrancará este lunes con los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra A.
Y se prevé que concluya el 27 de mayo para quienes tengan el apellido que inicien con la letra W, X, Y y Z.