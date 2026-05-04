$!Arranca este lunes pago de Pensiones del Bienestar

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, anunció que a partir de este lunes inicia la dispersión de los recursos de las Pensiones del Bienestar, que se hará por orden alfabético.

El pago de recursos para el bimestre mayo-junio cubre los programas para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.