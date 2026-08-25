Arranca Morena con selección de primeros coordinadores estatales, con Campeche y Aguascalientes

La dirigencia nacional de Morena dio a conocer este martes los primeros nombres de sus coordinadores rumbo a las elecciones de Gubernatura de 2027: Pablo Gutiérrez Lazarus para Campeche y la Senadora con licencia Nora Ruvalcaba para Aguascalientes.

Al presentar al aspirante de Campeche, la dirigencia partidista sostuvo que la definición derivó de la decisión de los habitantes de Campeche y destacó su experiencia electoral, su trayectoria política y su cercanía con la población.

“La decisión del pueblo de Campeche [es] que represente nuestro movimiento en las tareas organizativas para defender la transformación y la soberanía nacional”, señaló la dirigente de Morena, Ariadna Montiel.

Como parte de sus nuevas tareas, Gutiérrez Lazarus realizará recorridos casa por casa y actividades para promover el proyecto del partido y responder a las críticas de sus adversarios.

La dirigencia acusó a la Oposición de impulsar una campaña de desinformación y de buscar respaldo de la derecha internacional al encontrarse en minoría.

Montiel afirmó que los morenistas “siempre han enfrentado al régimen de corrupción y privilegios que se vivió cuando gobernaba el PRI, particularmente Alejandro Moreno”, al recordar los antecedentes políticos del campechano.

Tras su designación, Gutiérrez Lazarus aseguró que recorrerá la entidad y mantendrá el trabajo territorial con militantes y habitantes.

“Tenemos la convicción que es la única manera en la cual podemos, no solamente informar, percibir, sentir a un pueblo y también tomar las mejores decisiones”, expresó.

El morenista planteó además una etapa de conciliación y reconciliación en Campeche.

Gutiérrez Lazarus nació el 29 de agosto de 1983 y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Encabezó el Ayuntamiento de Ciudad del Carmen en tres periodos alternados y se incorporó al movimiento en 2020.

En el caso de Aguascalientes, la dirigencia nacional señaló que Ruvalcaba cuenta con una trayectoria política de más de 29 años y que ha ocupado cargos legislativos y en la Administración Pública federal, además de ser fundadora de Morena.

“Daremos una lucha porque el proceso en Aguascalientes sea un proceso democrático”, sostuvo Montiel.

En su mensaje, Ruvalcaba llamó a cerrar filas tras la contienda interna y exhortó a quienes participaron en el proceso de selección a conformar un bloque con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

“Hoy la definición es un hecho, y es momento de sumar, es momento de convertirnos en un bloque unido, organizado, propositivo y competitivo”, afirmó.

La aspirante añadió que dejarían “cualquier diferencia propia de la contienda interna” para poner por delante que la Cuarta Transformación llegue a cada rincón del País, y aseguró que el proyecto que encabezará estará abierto a todas las expresiones.

Anticipó recorridos por municipios, calles y colonias para recoger las demandas de la población y promover los logros de la llamada Cuarta Transformación, así como para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy culmina la competencia interna y comienza la consolidación del proyecto que verá su luz en el año 2027”, sostuvo.

La Senadora con licencia recordó que inició su participación política hace tres décadas y que durante casi 30 años acompañó el proyecto político del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que prevé que ésta sea la última etapa de su vida pública y que planea retirarse en siete años.

Ruvalcaba nació el 8 de agosto de 1967 en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con experiencia como profesora de primaria y secundaria.

Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática, donde fue presidenta del Comité Municipal en Aguascalientes entre 1997 y 2000, secretaria general del comité estatal de 2005 a 2007 y presidenta del Comité Estatal de 2012 a 2015; ese mismo 2012 dejó la dirigencia estatal para sumarse a Morena.

Su carrera electoral incluye dos candidaturas a la Gubernatura registradas en 2010, por el PRD, y en 2016, por Morena. En la Administración Pública federal fue delegada federal de Programas para el Desarrollo de Aguascalientes entre 2021 y 2022 y subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de 2022 a 2024, durante la gestión de Leticia Ramírez.

En las elecciones de 2024 llegó al Senado de la República por Morena como representante de Aguascalientes por el principio de primera minoría.

Solicitó licencia por tiempo indefinido el 22 de junio de 2026, con lo que quedó en estatus de baja y su suplente, Jennifer Kristel Parra Salas, asumió funciones.