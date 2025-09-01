Arranca sesión del Senado para tomar protesta a juzgadores, tras protesta de priistas

Con una hora de retraso y 85 senadores presentes, el Pleno del Senado arrancó, este 1 de septiembre de 2025, la sesión para tomar protesta a los 881 juzgadores electos en la primera elección judicial del país.

Tomarán protesta nueces ministros electos de la Suprema Corte, magistrados electos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces de distrito y magistrados de circuito electos en la elección del primer domingo de junio de 2025.

Con la ausencia del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión recibió el primer informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con una sesión donde hablaron legisladores de todas las bancadas, la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dio lectura al nombramiento de Surit Berenice Romero Domínguez, como integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

Antes, legisladores de la bancada del PRI interrumpieron con megáfonos en mano, por alrededor de 18 minutos la intervención de Geovanna Bañuelos de la Torres, senadora del Partido del Trabajo (PT).

El coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila se acercó a dialogar con Rubén Moreira Valdez, su homólogo priista. Desde su curul, el diputado federal zacatecano solicitó a los priistas, que hubiera respeto para retomar el debate.

“No vale la pena que nos confrontemos, que hagamos de esta Cámara un escenario de violencia [...] Y le pido al presidente del PRI, hagamos un esfuerzo de cordura, de respeto. De mi parte y de nuestra parte, a partir de este momento tendrá respeto y les pediré a mis compañeros no hagamos ningún tipo de expresión ni de descalificación a los oradores y a las oradoras que están en turno cada uno”, insistió Monreal Ávila.

Sin embargo, Moreira Valdez reprochó que durante la participación de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, se registraron interrupciones que, según dijo, vulneraron el derecho de su bancada a expresarse.

“Lo que no nos pareció fue la interrupción que se hizo de nuestro orador, que estando en el uso de la tribuna tiene todo el derecho de decir lo que nuestro instituto político ponga sobre la mesa”, expresó.

Por su parte, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, por darle la palabra al líder nacional, tras el altercado durante el arranque de sesiones.

“Desde un principio se permitió que se ofendiera y se emitieran en cualquier cantidad de alusiones personales, con oradores que sabían perfectamente que no se permitiría responder las alusiones personales. Las supuestas críticas a nuestro gobierno se pueden responder”, escribió el senador de Morena, en su cuenta de la red social X.

“No bueno, encima Sergio Gutiérrez Luna le da la palabra al reventador de Alejandro Moreno que además amenaza que cuando algo no les parezca de lo que se esté diciendo, reventarán la sesión. ¿Qué pasa con Sergio Gutiérrez Luna y con Ricardo Monreal?”, publicó Fernández Noroña.

No obstante, Gutiérrez Luna respondió al senador de su mismo partido y aseguró que el Congreso de la Unión debía actuar con serenidad y escuchar a los coordinadores para dar continuidad a la sesión.

“Estimado y querido compañero, en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció. Ante ello, la Presidencia del Congreso debe actuar con serenidad y escuchar el diálogo que tuvieron los coordinadores, con el afán de que la sesión pueda continuar y nos escuchemos todos. Abrazo”, indicó Gutiérrez Luna.

Sin embargo, Fernández Noroña criticó la “pésima manera de conducir la asamblea” del diputado federal y negó que sus compañeros de la auto denominada “cuarta transformación” hicieran algo así cuando fueron oposición.

“Mi estimado compañero Dip. y presidente, para eso está la presidencia, para resolver las situaciones como la que se te presentó. Premiar a los reventadores me parece una pésima manera de conducir la asamblea. Los amagaron que volverán a reventar la sesión si no les gusta al PRI”, destacó el senador de Morena.

“Los amagaron que van a volver a reventar la sesión los del PRI si no les gusta lo que oigan y ustedes lo han asumido sin despeinarse. Me parece un grave precedente. No tiene ningún respeto a la sesión de Congreso General. Nunca hicimos algo así como oposición”, insistió Fernández Noroña, quien, posteriormente, durante una transmisión en vivo, acusó de “imparcial” y débil a Gutiérrez Luna, por darle la palabra a “Alito” y no a él.

“A mi no me dio la palabra Sergio Gutiérrez Luna [...] por ‘sus purititos’ no me da la palabra. Es mi compañero y no me da la palabra. Siquiera sabe que le voy a decir y, además, le mando a decir qué le voy a decir y no me da la palabra. Y luego permite que le revienten la sesión, ni la continúa, se paraliza, este... deja que Monreal vaya y haga un acuerdo extraño..”, abundó el senador.

“Eso no es imparcialidad, no se es imparcial frente a ‘reventadores’, frente a violentadores de la civilidad, frente a provocadores, eso no es ser imparcial, o sea, efectivamente, tú estás ahí para conducir la asamblea imparcialmente, y permitir ese tipo de comportamientos, no es ser imparcial. Por lo menos es ser débil”, aseveró el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.