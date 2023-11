SONORA._ El Rancho El Aribabi, ubicado en Ímuris, Sonora, reconocido como Área Natural Protegida, está en peligro por un proyecto del gobierno federal que comenzó con la tala de árboles para instalar vías férreas en la zona, un plan que, según pobladores y especialistas, pondrá en riesgo el medioambiente, la distribución del agua y la migración de diversas especies animales.

El Rancho El Aribabi fue visitado por Proyecto Puente en julio pasado para abordar su importancia como un lugar único en la naturaleza de Sonora, ya que alberga una amplia diversidad biológica, con temperaturas menores a 30°C en verano y junto a uno de los ríos más limpios de la entidad.

Se encuentra ubicado en el municipio de Ímuris, sobre la carretera federal 2 que dirige hacia Cananea, entre las sierras Azul y El Pinito, donde atraviesan 14 kilómetros del Río Cocóspera, que tiene el agua más limpia durante todo el año en el estado.

Ahí se han observado al menos 200 especies de aves, casi 40 reptiles y 30 especies de fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 de la Semarnat.

También es un refugio para las especies y es la manera que tienen para cruzar de una sierra a otra, ya que ahí bajan las altas temperaturas. A lo largo del río se observa un gran espectáculo de luces verdes al caer la noche, un santuario de luciérnagas, turísticamente atractivo durante el verano.

“Tener algún proyecto que impacte este cauce afecta toda la vida que aquí se reproduce y las poblaciones que viven a su alrededor, como Ímuris”, dijo Germán Robles, copropietario del rancho.

Habitantes de la región e incluso el propio presidente municipal de la localidad, Jesús Leonardo García Acedo, han mostrado su negativa al desarrollo del proyecto durante meses. De acuerdo con los pobladores, no se ha consultado a la comunidad y tampoco cumple con normas de protección ambiental.

El desarrollo de una nueva línea de ferrocarril en la zona no solamente dividirá al Rancho El Aribabi, sino que afectará de manera directa a la migración de animales.

En un reportaje de la agencia The Associated Press se expone que las autoridades, tanto estatales como federales, han sido opacas en el desarrollo del proyecto, redireccionando solicitudes de información entre sus dependencias, sin informar de manera clara y puntual los detalles y alcances del plan de infraestructura.

La oposición de los habitantes al proyecto inició este 2023, cuando ciudadanos de Ímuris protestaron y argumentaron que pondría en riesgo a la comunidad.

En febrero pasado, el alcalde imurense, Jesús Leonardo García, compartió a Proyecto Puente su preocupación por el proyecto federal, pues dijo que significaba “partir a la mitad” a la población, con afectaciones directas a 130 familias, además de la flora y fauna de la región.

“Estuvo conmigo Adolfo Salazar, de la oficina del gobernador, que me mostró ese proyecto el cual no beneficia al municipio, nos perjudica”, indicó.

Cuestionado por la prensa acerca del proyecto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que los habitantes de Ímuris estaban siendo “engañados” sobre el tema y acusó de falso un mapa en el que se señalaban las nuevas vías férreas.

“Vamos a tener una reunión con ellos, ayer se tuvo una reunión con el presidente municipal, recuerden que ahí circuló un trazo falso, no hay motivo de preocupación, no tendría sentido sacar las vías del ferrocarril de Nogales y atravesarlas por Ímuris, eso no va a suceder”, aseguró.

Ante todo lo anterior, las obras se ya llevan a cabo en el lugar y ha acudido personal del Ejército Mexicano, de acuerdo con información de los habitantes.

En entrevista, el mandatario estatal dijo este lunes que han trabajado con autoridades municipales y que el impacto ambiental corresponde a la Semarnat y que el proceso está avanzado.

Mientras que Omar Del Valle Colosio, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Sonora, dijo que es una obra que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional con recursos federales.