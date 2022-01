Arrestan a Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, tras atropellar a mujer

Facundo Rosas Rosas, quien fuera el primer comisionado de la Policía Federal (PF) del 2009 al 2012, y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, fue detenido este jueves tras atropellar y matar a una mujer en el Eje 10, de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

El Comisionado General era el más alto rango en la institución de la Policía Federal sobre la cual ejercía las atribuciones de mando, dirección y disciplina. Era nombrado y removido libremente y de forma directa por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según medios locales, una camioneta color blanca arrolló a una mujer, por lo que al lugar se trasladaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el conductor del vehículo, Rosas Rosas, cuyas placas de circulación pertenecen al estado de Puebla. El ex funcionario federal narró que, al transitar sobre la avenida Insurgentes, no se percató que una mujer estaba en el punto, por lo que la que impactó con la camioneta.

Tras su arribo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) capitalino valoraron a la mujer, a quien diagnosticaron sin signos vitales por traumatismo craneoencefálico.

Ante ello, los policías de la SSC acordonaron la zona y solicitaron los servicios periciales. Mientras que Rosas Rosas, de 56 años de edad, junto con el vehículo asegurado, fueron trasladados ante un agente del Ministerio Público.

¿QUIÉN ES FACUNDO ROSAS ROSAS?

Originario del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas es egresado en Ingeniería por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México (UVM).

Inició sus actividades profesionales en el sector de seguridad pública en el año de 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Para 1999, fue designado director general de terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Después, del 2001 al 2011, ocupó varios cargos dentro de la PF, como director general de Análisis Táctico, coordinador de Inteligencia para la Prevención, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva. En 2003, el Cuerpo Nacional de Policía de España lo condecoró con la “Cruz al Mérito Policial”.

Además, dentro de la SSP del Gobierno Federal fue subsecretario de estrategia e inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos.

Durante su período en la Policía Federal, Facundo Rosas ocupó el cargo de comisionado bajo las órdenes de Genaro García Luna, cuando éste fue secretario de Seguridad Pública Federal a lo largo del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

En ese tiempo, Facundo Rosas fue investigado por señalamientos de supuestamente haber proporcionado protección a miembros del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, bajo la supervisión de García Luna. Sin embargo, no hubo acción legal en su contra.

Tras la renuncia de Ardelio Vargas Fosado, en abril del 2013, Facundo Rosas Rosas se convirtió, a invitación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad.

El 9 de julio de 2014, agentes de la Policía Estatal, que él comandó a distancia, asesinaron al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, y también dejaron heridos, con discapacidades de por vida, a otros de los participantes de una manifestación pacífica, en la que pedían no les quitaran una Agencia del Registro Civil.

El menor de edad, originario Chalchihuapan, recibió en la sien el golpe de un cilindro de gas lacrimógeno, por lo que falleció tras algunos días de agonía. Tras analizar el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una resolución, en la que recomendó al gobernador de Puebla, iniciara un proceso contra Rosas Rosas.

Sin embargo, tras dos años y dos meses que duró en dicho cargo, el 28 de julio de 2015, Rosas Rosas presentó su renuncia, tras ser vinculado a organizaciones delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo o “huachicol”.

Ello luego de que su director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, así como el director de operaciones especiales, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, cuando brindaban protección a una banda de “huachicoleros” en el municipio de Tepeaca.

En agosto del 2018, Rosas Rosas se encontraba conviviendo con su familia en el Club Campestre Monte Sur, ubicado en la carretera a Topilejo de la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México, cuando un sujeto interceptó en el baño de dicho establecimiento, a su hijo, de entonces 15 años de edad, a quien le inyectó en la pierna una sustancia desconocida.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital Médica Sur, donde permaneció internado bajo observación, sin que se precisara la sustancia que fue inyectada. Sin embargo más tarde fue dado de alta. No se brindo mayor información al respecto. Sobre este hecho, también se inició una investigación de la que se desconocen los resultados

En mayo de 2020, en un programa transmitido por internet, Rosas Rosas habló por primera vez sobre la detención de su ex jefe García Luna, por el Gobierno de Estados Unidos y, aseguró, que en “el caso particular de mí, han dicho de todo, en Puebla han dicho de todo y la verdad es que a seis años no se ha podido probar nada”.

En febrero del 2021, Rosas Rosas tramitó un amparo federal para evitar su detención por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), específicamente de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

El ex comisionado de la Policía Federal promovió el recurso legal en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, contra la posible aprehensión por parte de la SEIDO, de la Fiscalía General de la República (FGR).

ACUSACIONES DEL NARCO CONTRA FACUNDO ROSAS

Un poco antes de terminar el sexenio de Calderón Hinojosa, el capo Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, entonces cabecilla de los Beltrán Leyva -detenido por elementos de la PF-, escribió una carta donde acusó a García Luna y a varios de sus colaboradores de trabajar con el narcotráfico y de recibir dinero de los capos sinaloense.

“Genaro García Luna [...] me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, indicó “La Barbie”.