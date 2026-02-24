$!Arriba buque con personal de Infantería de Marina para reforzar la seguridad, en Puerto Vallarta, Jalisco

PUERTO VALLARTA, Jalisco._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, informa que ayer arribó personal de esta Institución a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), al muelle Núm. 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Puerto Vallarta, con el firme compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas.

A través de un comunicado, Semar informó que son un total de 103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick up, que tienen como fin reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad, ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta, Jalisco.

Cabe mencionar que el ARM “Usumacinta”, mismo que se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, en Manzanillo, Colima, tiene la misión de desarrollar el trasporte marítimo militar, para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre.