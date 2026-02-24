$!Arriba buque con personal de Infantería de Marina para reforzar la seguridad, en Puerto Vallarta, Jalisco

PUERTO VALLARTA, Jalisco._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, informa que ayer arribó personal de esta Institución a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), al muelle Núm. 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Puerto Vallarta, con el firme compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas.
A través de un comunicado, Semar informó que son un total de 103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick up, que tienen como fin reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad, ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta, Jalisco.
Cabe mencionar que el ARM “Usumacinta”, mismo que se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, en Manzanillo, Colima, tiene la misión de desarrollar el trasporte marítimo militar, para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre.
Cuenta con una capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y 2,000 toneladas de carga sobre la cubierta de tanques; asimismo, con una cubierta de vuelo con la infraestructura para recibir helicópteros, entre otras.
Es importante destacar que a la par, este Mando ha desplegado personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para coadyuvar en la seguridad.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, refrenda su compromiso con la población civil de mantener el Estado de derecho en el Mar, Aire y Tierra, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.