La organización Artículo 19 condenó el asesinato del reportero Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue hallado en Acapulco de Juárez, Guerrero, y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación que considere su labor periodística como posible móvil del crimen.

Según un comunicado de la organización, Flores Salado se desempeñó en la cobertura de información política local, derechos humanos, asuntos sociales e información general. “Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva interseccional, que considere su labor periodística como posible móvil del asesinato y mantenga abiertas otras líneas de investigación”, planteó Artículo 19 en el mismo documento, en el que pidió que la indagatoria no descarte otras hipótesis.

El cuerpo del reportero fue encontrado el 14 de noviembre de 2026 en la colonia Canuto Nogueda, ubicada en la zona rural de La Sabana, en ese municipio del puerto guerrerense. Además de la exigencia dirigida a la Fiscalía estatal, la organización solicitó al Mecanismo de Protección Federal que evalúe los riesgos que enfrentan la familia del periodista y sus colaboradores cercanos, y que garantice su protección.