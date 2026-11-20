La organización internacional Artículo 19 expresó su rechazo y preocupación por los actos de acoso digital e intimidación dirigidos contra una reportera del periódico Noroeste en Sinaloa, a quien se intentó vincular falsamente con grupos de la delincuencia organizada a través de redes sociales.

La documentación en poder de la organización defensora de la libertad de expresión informa que los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre, cuando una cuenta apócrifa en la plataforma Facebook utilizó la imagen de la comunicadora para difundir declaraciones falsas en su contra dentro de un grupo local de ventas.

Aunque la publicación fue eliminada momentos después, amistades y colegas alertaron a la periodista sobre el contenido, por lo que Artículo 19 señaló que el impacto de la agresión trascendió el espacio virtual, provocando repercusiones en la vida cotidiana de la reportera y generando alarma en su entorno cercano.

En su pronunciamiento, la organización advirtió que este tipo de ataques reproducen narrativas estigmatizantes y de criminalización utilizadas históricamente para desacreditar, disciplinar y silenciar a la prensa.

Asimismo, subrayó la necesidad de analizar el caso desde una perspectiva de género, reconociendo los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres que ejercen el periodismo.

“Artículo 19 expresa su preocupación y rechazo ante los actos de acoso digital, particularmente por el uso de la imagen de la periodista para realizar señalamientos en su contra desde un perfil apócrifo”, señala el comunicado.

“Preocupa especialmente que este tipo de acusaciones reproduzcan narrativas estigmatizantes y criminalización que, en otros contextos, han sido utilizados para desacreditar y silenciar la labor periodística”.

“Por ello, hacemos un llamado a las autoridades para que estos hechos sean analizados desde una perspectiva de género, reconociendo las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su labor periodística”.

De acuerdo al informe A/78/270 (2023) del Secretario General de las Naciones Unidas, alerta la organización, sobre la seguridad de las periodistas advierte que es más frecuente que las mujeres sean víctimas de amenazas y acoso en la esfera digital.

“Estas agresiones no constituyen hechos aislados ni se limitan al espacio virtual: pueden vulnerar su privacidad, menoscabar su confianza y afectar su bienestar emocional, además de generar temor por su seguridad física”, señala la alerta de Artículo 19.

“Asimismo, pueden tener consecuencias directas en su desarrollo profesional, al llevarlas a ausentarse de sus empleos, abandonarlos e incluso dejar de ejercer el periodismo”.

La violencia digital, continúa el comunicado, no sólo compromete la seguridad y el ejercicio profesional de las periodistas, sino que también puede extender sus efectos a sus entornos familiares y medios de subsistencia, además de limitar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.

“En este sentido, resulta indispensable que las autoridades reconozcan estos hechos como parte de un contexto más amplio de violencia de género contra las mujeres periodistas, eviten abordarlos como incidentes aislados o simples conflictos en redes sociales y adopten medidas oportunas de prevención, investigación, atención y protección que garanticen el ejercicio libre y seguro de su labor informativa, sin estigmatización, criminalización ni represalias”.

Artículo 19 expresa su preocupación por estas prácticas que buscan generar miedo, inhibir la cobertura informativa y colocar a quienes ejercen el periodismo en situaciones de vulnerabilidad.

“En el caso de las mujeres periodistas, estas agresiones muchas veces buscan desacreditar, disciplinar y silenciar sus voces, restringiendo su participación en el debate público. La labor periodística no puede convertirse en motivo de persecución, estigmatización o intimidación”.