El ahora ex Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador hubiera tenido injerencia en la toma de decisiones de jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial de la Federación.

”Cuando el Presidente o el Gobierno se quejaba de la actuación de un juez o de algún magistrado, lo cual no es secreto, porque se hacía en la mañanera, incluso en algunas ocasiones el Presidente decía que iba a mandar una carta”, explicó Zaldívar.

“Nosotros, no yo, en las áreas técnicas de Consejo [de la Judicatura Federal[ las analizaban, si tenían mérito se abría la investigación y si no, se desestimaban”, dijo.

”Pero teníamos la cortesía de informar al Gobierno las razones por las cuales no procedía su queja, siempre y cuando estaba en el ejercicio de la autonomía y de la función jurisdiccional del juez o de la jueza”, agregó.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Zaldívar aseguró que durante los cuatro años que fue Presidente de la SCJN, jamás instruyó a ningún juez, ni magistrado, para que fallaran en algún sentido.

“Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces, durante los cuatro años que fui Presidente de la Corte, nunca le hable, ni le he hablado a ningún juez, ni Magistrado, para sugerirle, insinuarle, mucho menos para instruirle, que fallara en algún sentido o en otro. Lo que sí hicimos fue procesar las quejas, pero sí defendimos el Poder Judicial”, afirmó, quien también indicó que no había incurrido en ninguna conducta contraria a la ley, por lo que tenía su conciencia tranquila.

“No coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo que se ha hecho siempre, que el Gobierno acude al Poder Judicial a defender con argumentos su postura, para tratar de convencer de que les asista la razón, nunca hubo en mi Administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal, ahí están las sentencias”, expresó Zaldívar.

Según explicó, el Presidente hizo una afirmación con desconocimiento del lenguaje judicial, pero sí con preocupación por la corrupción que había al interior en el Consejo de la Judicatura Federal.

Dijo que durante todas las presidencias de la SCJN, los ministros habían mantenido una relación de diálogo con los mandatarios nacionales y en algunos casos, según apuntó, algunos eran más cercanos con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a diferencia de él y Andrés Manuel López Obrador.

”Durante todas las presidencias de la Corte, anteriores a la mía y en todas las presidencias, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre Poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos dos veces al año con él, más la comida del Informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían frecuentemente con él, con Felipe Calderón también”, detalló.

”Es normal, es lógico también, es un hecho que durante toda la existencia de la Corte, los secretarios de Gobernación, de Hacienda, los consejeros jurídicos acudían a la Corte a hablar con el Presidente de la Corte, con los ministros, a convencerlos de las razones jurídicas”, afirmó, quien, sin embargo, enfatizó que “nunca se persiguió a ningún juzgador por el sentido de sus resoluciones, sí se investigó y se sancionó cuando teníamos elementos de corrupción, pero nada más”.

”No solamente no hubo injerencia, no solamente no se afectó la autonomía [del PJF], yo defendí la autonomía e independencia del Poder Judicial, yo dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente”, puntualizó.

Zaldívar atribuyó las expresiones de López Obrador a que estaba percibiendo que, a diferencia de anteriores presidencias en la SCJN, en la actualidad, durante la administración encabezada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la política de cero corrupción se había relajado.

”Lo que creo a lo que se refería es que en mi Administración sí había una política de cero impunidad, de cero tolerancia a la corrupción que generaba un ambiente distinto y una percepción distinta y, además, sí atendíamos las quejas, la solicitudes, las inconformidades sobre el comportamiento de jueces y juezas y, entiendo, que ahora ya no sea hace. Creo que es más bien una cuestión de lenguaje que una cuestión de fondo”, dijo.

El 21 de febrero, al referirse al caso de Emilio Lozoya, López Obrador reconoció que cuando el el ahora ex Ministro Zaldívar encabezaba la SCJN, su Gobierno intervenía en los casos que eran de su interés.

Tras los dichos del presidente de la República, la Barra Mexicana de Abogados reprobó la injerencia de López Obrador en casos del Poder Judicial de la Federación.

Lo mismo hizo la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

“Reprobamos el conflicto de intereses entre el Ministro Arturo Zaldívar y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces Ministro como Presidente de la SCJN, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, expresó la organización a través de un comunicado.

”No coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo mismo que se ha hecho siempre y que, además, con derecho a hacerlo, que el Gobierno, como lo hacen los gobernadores y gobernadoras, como lo hacen los legisladores, acuden al Poder Judicial a defender con argumentos su postura, para tratar de convencer al Poder Judicial, que les asiste la razón”, respondió Zaldívar en la entrevista radiofónica.

Dijo que la Barra Mexicana de Abogados “no tiene ninguna autoridad moral, porque siempre ha defendido a la oligarquía y los intereses de la derecha”. Asimismo, se quejó también de que durante el sexenio de Calderón Hinojosa, la BMA guardó silencio cuando él fue amenazado e incluso encañonado cuando iba con su familia.

”La Barra no dijo nada y, peor aún, el momento que me parece más vergonzoso en la historia del Poder Judicial, cuando el Presidente [Vicente] Fox, en un desayuno con el Presidente de la Corte, Mariano Azuela, conspiran para dejar a Andrés Manuel López Obrador fuera de la contienda electoral. La Barra no solamente no criticó ese hecho, que fue reconocido por todos los quienes participaron en ese desayuno, sino que se puso a favor del desafuero”, indicó el jurista.

ABOGADO DENUNCIA A ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ANTE LA SCJN, POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El abogado Miguel Alfonso Meza Carmona denunció ante la SCJN, a Zaldívar por abuso de funciones y tráfico de influencias, así como por otras violaciones relacionadas con la independencia judicial.

El consultor en litigio estratégico acudió este jueves a la SCJN a interponer la denuncia, advirtiendo que en caso de que se iniciara una investigación contra Zaldívar, se le podría inhabilitar para ocupar cargos públicos o sancionar económicamente.

El abogado explicó que la denuncia llegará a Piña Hernández y ella deberá resolver si debía iniciarse o no una investigación contra el ex Ministro. Asimismo, señaló que en caso de que procediera la indagatoria contra Zaldívar, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendría que proceder al respecto.

”Deben hacer una investigación exhaustiva con todos los juzgadores federales, para recabar testimonios de si alguna vez recibieron alguna llamada de este tipo, después de que se haga la investigación esta unidad hace una acusación y se celebra una audiencia inicial ante el Pleno de la Suprema Corte. Entonces serán los 11 ministros y ministras quienes conocerán de este asunto y quienes deberán llevar a cabo una audiencia, donde Arturo Zaldívar también podrá presentar su defensa”, explicó Meza Carmona.

El abogado trabajó durante tres años en el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Además, fungió como Coordinador de Control Interno, de la Dirección de Control Interno e Investigación de la Contraloría del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.