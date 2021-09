Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió, este miércoles 29 de septiembre, a un grupo representativo de ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, denunciados por la Fiscalía General de la República, por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.

A través de un comunicado, la SCJN detalló que el ministro presidente escuchó las inquietudes de científicos y ex funcionarios, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en su proceso.

“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, destacó la SCJN.

Este mismo miércoles 29 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de nueva cuenta a la denuncia de la FGR contra 31 investigadores y ex funcionarios del CONACYT y del FCCyT, además de que aseguró que no debe haber preocupaciones, porque sólo se busca ir “contra la corrupción”.

“Un investigador del CONACYT no tiene que preocuparse, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción [...] porque es lo que más ha dañado [...] Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, dígalo en lo que tarde parado en un solo pie, la corrupción, el segundo problema de México, la corrupción, el tercero, la corrupción”, dijo el mandatario nacional.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, aseguró, este mismo miércoles 29 de septiembre, que los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., presionaron para obtener 33 millones de pesos del CONACYT durante la presente Administración.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el funcionario federal sostuvo que dicha asociación civil consiguió 16 millones de pesos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, Ramírez Cuevas deslindó a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, de las pesquisas iniciadas por la FGR en contra de 31 investigadores, académicos y ex funcionarios del Consejo.

“El Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, el Gobierno federal cambió las reglas de financiamiento; el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del CONACYT, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos, adjudicados desde la Administración de Enrique Peña Nieto”, tuiteó Ramírez Cuevas.

Según el Vocero, el Gobierno del presidente López Obrador no persigue a los científicos, pero tampoco encubre irregularidades. Además, el funcionario federal recordó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002 y después se reformó la Ley Orgánica de CONACYT para incluirlo en la estructura.

“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de CONACYT; su directora no tiene causa legal en contra. El Gobierno no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, expresó el vocero.