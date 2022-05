Arturo Zaldívar se reúne con Rosario Robles en la cárcel

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visitó el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, para reunirse con Rosario Robles y otras mujeres presas.

Rosario Robles Berlanga, fue jefa interina de Gobierno de la capital de la República de 1999 a 2000, así como titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El ministro señaló, durante una conferencia de prensa desde el penal, que participaron las 663 mujeres que solicitaron la reunión, así como otras 220 presas, quienes le entregaron sus documentos para ver la posibilidad de que sus casos sean analizados.

“Todas las historias fueron tristes, desgarradoras, es el sufrimiento de mujeres que llegaron aquí desde muy jóvenes, otras tienen aquí hasta más de 13 años sin sentencia”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea, también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Asimismo, el ministro presidente de la SCJN informó que Robles Berlanga estuvo en la reunión, pero no abordó su caso, sino expuso los problemas generales que enfrentan las mujeres presas en el penal, ya que entendió que no se trató de una visita para politizar.

“Ella no planteó su caso, porque lo que planteó fue la situación de las mujeres en este centro de reclusión”, aseguró Zaldívar Lelo de Larrea, quien también informó que el 12 de mayo del 2022, sostendrá una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para analizar la forma de “aminorar el drama de justicia”.

“El caso de Rosario Robles está en manos de jueces, son los que tendrán que resolver con los elementos qué hay [...] y ella dijo expresamente que no se trataba de ella y expresó los temas genéricos, la presunción de inocencia, la prisión preventiva justificada, no juzgar con perspectiva de género”, detalló Zaldívar Lelo de Larrea.

Así como “las mujeres que son sentenciadas simplemente por su pareja, por estar con el hombre equivocado, los procesos largos, el tema de los niños y me entregó un documento muy amplio como lo hicieron muchas internas y que voy a revisar más tarde”, dijo el ministro de la SCJN.

“En México hay un abuso de la prisión preventiva oficiosa. Debe ser excepcional, cuando se ponga en riesgo de fuga o que destruya pruebas o que se ponga en riesgo a testigos si se aplica. De esta visita pueda haber resultados, les dije a las mujeres. Es histórico. Si no generamos medidas no dejaría de ser una anécdota. No se trata de mí, si se tratara de mí sería una vanidad estúpida y frívola”, sostuvo el también presidente del CFJ.

“Esta visita es histórica, y lo importante es que se genere un cambio para que juzgadores estén más cercanos a la gente, sean más sensibles”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea, reveló que no acudió solo a la reunión, sino fue en compañía de su esposa, quien se desempeña como psicóloga, y analiza la posibilidad de ir al penal de Santa Martha Acatitla para brindar terapia a los hijos las mujeres presas.

El ministro de la SCJN visitó dicho penal, luego de que las mujeres presas le enviaron una carta para solicitarle revisar sus casos y discutir mecanismos de impartición de justicia, debido a que muchas denuncian que tienen hasta 10 años privadas de su libertad.

Ello porque no cuentan con una sentencia o por la inexistencia de audiencias ante la imposibilidad de pagar un abogado. Asimismo, afirmó que será la próxima cuando se comiencen a ver resultados en algunos casos.

“La intención no es platicar mi caso con el ministro, sino darle voz a todas esas mujeres [...] más que hablar de mi caso o de un caso particular”, declaró Robles Berlanga, el 24 de abril del 2022, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

“Reconocemos que él no tiene materia de fuero común, que la Corte su competencia es de carácter federal y que la mayoría de las mujeres que aquí están son del fuero común, pero él es el único que nos ha hecho caso a varias cartas que hemos enviado y ha tenido un interés particular por las condiciones de las mujeres aquí”, afirmó la ex funcionaria federal.