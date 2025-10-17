$!Asciende a 72 el número de fallecidos por lluvias en cinco estados

El Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias del Gobierno de México informó este viernes que se elevó a 72 la cifra de personas muertos por lluvias y aún había 48 no localizadas, tras las lluvias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Según los datos, en Hidalgo se reportaron 21 decesos y 29 desaparecidos; en Puebla 18 y cinco sin localizar; en Querétaro un fallecimiento; en Veracruz 32 víctimas mortales y 14 personas que no habían podido ser encontradas por los equipos rescate que operaban en la zona. San Luis Potosí era la única entidad de las cinco afectadas que no presentaba ninguna persona muerta.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó que 160 comunidades continuaban incomunicadas en los cinco estados afectados por las lluvias, pese a los trabajos de limpieza y reconstrucción en carreteras y puentes. “Ya está operando una aplicación que nos permite levantar en tiempo real los daños con evidencia fotográfica”, explicó, quien también destacó que esta herramienta permitiría verificar el avance de las labores y priorizar intervenciones. Indicó que en Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya estaban abiertos y 90 operaban parcialmente; mientras que Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas. Querétaro y San Luis Potosí reportaban ya paso total en sus comunidades, y en Veracruz se mantenían 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.

En total, dijo Esteva Medina, se encontraban desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4 mil 500 personas dedicadas a tareas de limpieza. En su turno, el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que la institución reforzó sus operaciones en los municipios más afectados de Veracruz, donde se concentraban los mayores daños y se mantenían las labores de limpieza, distribución de víveres y atención médica. “En el municipio de Poza Rica se continúa saneando las calles, limpiando la basura y el lodo, limpiando las viviendas, realizando recorridos de vigilancia para evitar vandalismo y evacuación médica de diferentes comunidades que todavía no tienen comunicación vía terrestre”, expresó.

Enfatizó que, en el caso de Poza Rica, se habían repartido 3 mil 707 despensas, brindado atenciones médicas y recogido más de mil 50 metros cúbicos de basura, además de distribuir 18 mil litros de agua. Agregó que en estas labores participaban 3 mil 528 elementos de la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, además de los gobiernos estatal y municipal, con más de 190 máquinas. Los avances, señaló, alcanzaban hasta 61 por ciento en algunas zonas. Asimismo, Morales Ángeles subrayó que en el municipio de Álamo, donde también se registraron severas afectaciones, la Semar había distribuido más de mil 600 despensas y agua embotellada, con apoyo de 3 mil 186 elementos y 54 máquinas. “Ya tenemos avances en algunas áreas hasta el 70 por ciento”, aseveró. En El Higo, añadió, continuaban las acciones para asistir a comunidades que permanecían aisladas.

“Estamos trabajando con 680 elementos y 60 máquinas, y ya llevamos avances en algunos sectores hasta el 85 por ciento”, reportó, quien también indicó que continuaban los vuelos de apoyo a comunidades sin acceso terrestre. “Todas las comunidades del sector ya fueron visitadas y se les proporcionaron despensas suficientes para siete días”, aseguró. El Almirante expresó que en las operaciones participaban aeronaves y maquinaria del Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México y autoridades estatales, con el objetivo de restablecer las condiciones en las zonas más afectadas del norte de Veracruz. Mientras que Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, reveló que las Fuerzas Armadas habían desplegado 12 mil 908 elementos para apoyar en las labores de ayuda a la población afectada por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Informó que habían sido desplegados 8 mil 389 militares para aplicar el Plan DN-III-E. También destacó que se habían llevado a cabo 158 operaciones aéreas, se habían repartido 121 mil 910 despensas y más de 229 mil litros de agua, así como más de 75 mil raciones de comida caliente. Además, se habían establecido 92 albergues, 72 escuelas desazolvadas, entre otras acciones. Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, explicó que el censo registraba 38 mil 872 viviendas contabilizadas en los cinco estados afectados por las lluvias, de un total estimado de 100 mil hogares dañados.