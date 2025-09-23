$!Asegura ‘Alito’ Moreno que denunció a Adán Augusto ante la DEA, FBI, Tesoro y Fiscal de EU por crimen organizado

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que presentó ante diversas instituciones del Gobierno estadounidense, una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”.

Según la carátula de la denuncia, que presentó el también Senador priista en su cuenta de la red social X, la misma fue presentada en Washington D.C., ante la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, así como el Departamento del Tesoro, además de la DEA y el FBI.

“Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”, escribió “Alito”, en su cuenta de la red social X.