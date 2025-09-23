$!Asegura ‘Alito’ Moreno que denunció a Adán Augusto ante la DEA, FBI, Tesoro y Fiscal de EU por crimen organizado

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que presentó ante diversas instituciones del Gobierno estadounidense, una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”.
Según la carátula de la denuncia, que presentó el también Senador priista en su cuenta de la red social X, la misma fue presentada en Washington D.C., ante la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, así como el Departamento del Tesoro, además de la DEA y el FBI.
“Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”, escribió “Alito”, en su cuenta de la red social X.
“Ref.: Denuncias de actividad delictiva con impacto transfronterizo relacionadas con el robo, contrabando y lavado de dinero de petróleo crudo por parte de un ciudadano mexicano vinculado al gobierno mexicano, específicamente el actual senador Adán Augusto López Hernández”, dice el texto del documento presentado por Moreno Cárdenas.
“A. Introducción. Le escribo para proporcionar información sobre posibles actividades delictivas que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización delictiva y realizan diversas actividades delictivas, como un plan para robar petróleo crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este plan parece violar varias leyes federales de Estados Unidos”, comentó “Alito”, en su denuncia.
Un día antes, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Diputada federal suplente y militante del Partido Acción Nacional, presentó una solicitud de juicio político contra el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, para quien demandó la destitución e inhabilitación hasta por 20 años.