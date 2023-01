Asegura AMLO que el AIFA le pareció ‘un gran aeropuerto’ a Biden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que durante la conversación que sostuvo el domingo con Joe Biden, tras su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Mandatario estadounidense le dijo que dicha obra “era un gran aeropuerto”.

“Pues resulta que sí aterriza el avión del Presidente Biden en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Por cierto, los del Servicio Secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos... A expresión del Presidente Biden: ‘es un gran aeropuerto’, me dice”, afirmó.

“’¿Todavía estamos en el aeropuerto?’, le digo ‘Sí’, porque los del Servicio Secreto dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije: ‘Mire, el Aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2 mil 600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto’. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, me dice ‘qué importante obra’.

“También me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué, que al final dijo ‘lo que diga el Presidente de México’. Entonces, yo le expliqué que ese aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo. y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, y me dijo: ‘Pues ahora ya entiendo’”, contó López Obrador.

El Presidente mencionó, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, haber disfrutado del vehículo blindado denominado “La Bestia”, ya que el Presidente Biden le explicó todas las funciones especiales y los botones de la unidad.

“Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones, lo que hace esa silla... y estuvimos platicando muy bien, es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la Cumbre en general”, agregó.

Junto a dos intérpretes, López Obrador acompañó a su invitado en “La Bestia”, el vehículo blindado usado para transportar al Presidente estadounidense.

Antes, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y el titular de la Embajada de EU en el País, Keneth Lee Salazar, acompañaron al Presidente López Obrador en el recibimiento de Biden, al pie del Air Force One, alrededor de las 19:22 horas del domingo.

“Recibí al Presidente Joe Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana (lunes) estará con nosotros en Palacio Nacional; seguiremos conversando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones”, escribió el morenista en su cuenta de Twitter.

“Estoy en México para reunirme con el Presidente Andrés Manuel López Obrador de México y el Primer Ministro Justin Trudeau de Canadá en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Esta reunión profundizará nuestra coordinación y promoverá nuestras prioridades compartidas para América del Norte”, dijo Biden, por su parte, tras instalarse en su hotel.

Más tarde, el Mandatario estadounidense se reunió con el personal de la Embajada de Estados Unidos en México, a quienes dirigió un mensaje y saludó.

“Hay mucho trabajo detrás de impulsar la relación México-Estados Unidos. Es pertinente que lo primero que haya hecho el @POTUS Biden en México haya sido reunirse con personal de la embajada y sus familias que forjan a diario nuestra alianza”, publicó el embajador Salazar en Twitter.



Defenderá AMLO acciones contra cambio climático

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó este lunes que durante la reunión bilateral entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, el Gobierno mexicano expondrá lo realizado en energías renovables y cambio climático.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal indicó que los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentarán el plan de México al Mandatario estadounidense.

Asimismo, el titular de la SRE reveló que ambos mandatarios también hablarán del Plan Sonora, que incluye la explotación del litio.

“Recordar que este está vinculado con el Diálogo Económico de Alto Nivel, para sincronizar inversiones. Por ejemplo, en materia de semiconductores. Participarán el Secretario de Hacienda y la Secretaria de Economía”, detalló.

“El segundo tema es cambio climático y medio ambiente. Es importante recordar las visitas previas de John Kerry, recordar que México presentó en Egipto sus metas, hubo un incremento importante de esas metas, México está haciendo un esfuerzo notable por contribuir al combate al calentamiento global. Así se dijo en Egipto. Vamos a reducir en 35 por ciento, eso nos pone entre los países que más van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

“Lo que hemos convenido en generación de energías limpias, producción de las tecnologías necesarias para baterías, aprovechamiento de litio y por esa razón la Secretaria de Medio Ambiente va a estar en esa reunión presentando cuál es el plan que México está llevando a cabo, María Luisa Albores tiene a su cargo esta presentación.

“Posteriormente, Migración y Desarrollo. Ahí va a participar el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño [Yáñez], y [Laura Elena Carrillo Cubillas] la titular de AMEXCID [Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo], que va a exponer los avances de Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica para reducir la migración forzada por pobreza y falta de oportunidades.

“Otro tema es seguridad. La Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez [titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] va a exponer lo que se está haciendo para frenar la compra y venta de fentanilo y contener los ríos de armas que entran a México”, expresó el canciller.

Además, Ebrard Casaubón afirmó que durante la reunión bilateral también estarán presentes los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente, y que al mediodía habrá una reunión en la Cancillería con Merrick Garland, Fiscal General de Estados Unidos.



Disputas energéticas no frenarán comercio, dice Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó este lunes que el Mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, no defendían los negocios sucios. Asimismo, negó que las disputas comerciales con EU y Canadá frenen el comercio entre los tres países.

“No, no, no, no, no, es también parte de las relaciones que se tienen, cuando se trata de acuerdos, de tratados y además, cuando no se quieren relaciones transparentes, limpias, honestas. Por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, ¿quiénes dicen que México no cumple? Pues los que querían hacer negocios sucios con las llamadas energías limpias”, señaló el político tabasqueño.

“¿Quiénes se inconforman, por ejemplo, con el que no se permita el consumo de maíz transgénico? Pues los que no tienen escrúpulos, que están acostumbrados a vender alimentos dañinos para la salud. ¿Quiénes pueden decir, no estamos de acuerdo con que se prohíban los vapeadores? Pues los que están pensando en el lucro y no piensan en la salud.

“Claro que va a haber siempre esas diferencias, pero el Presidente Biden, el Primer Ministro Trudeau, pues no van a defender eso, no se puede defender lo indefendible”, respondió López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.