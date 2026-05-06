$!Asegura la Marina 63 bultos con cocaína en aguas del océano Pacífico, en tres hechos

MÉXICO._ En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina llevó a cabo el aseguramiento de 63 bultos con presunta droga, durante tres operaciones diferentes de vigilancia y seguridad marítima. A través de un comunicado, el primer evento tuvo lugar a 180 millas náuticas (aproximadamente 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero, donde, mediante un despliegue operativo con una patrulla oceánica de la Armada de México, se localizaron 22 bultos flotando en el mar, que contenían paquetes con características similares a la cocaína, así mismo, aproximadamente a dos millas náuticas (cerca de cuatro kilómetros) del punto del aseguramiento, fueron rescatadas 11 personas en calidad de náufragos, a quienes se les realizó valoración médica, encontrándose en buen estado de salud, mismos que al arribar a puerto de Manzanillo fueron entregados a las autoridades migratorias competentes.







Decomiso en un buque en el puerto de Manzanillo, Colima En un segundo evento, durante la inspección a un buque a su arribo al puerto de Manzanillo, Colima, fueron asegurados siete bultos con presunta cocaína localizados en el interior de un buque porta contenedores, junto con tres personas de sexo masculino de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).







Otro aseguramiento, ahora en la costa de Acapulco Finalmente, el tercer aseguramiento se llevó a cabo tras recuperar 34 bultos de presunta carga ilícita a 235 millas náuticas (aproximadamente 435 kilómetros) de la costa de Acapulco, mismos que fueron recolectados por unidades de superficie de la Armada de México y trasladados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades competentes.





