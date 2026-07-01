$!Asegura Marina 1.2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas

En una primera acción, derivada de recorridos de patrullaje, vigilancia marítima y aérea realizados por personal naval, se detuvo a cuatro presuntos infractores de la ley, así como 29 bultos con 860 paquetes con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 860 kilos de presunto clorhidrato de cocaína.

A través de un comunicado, la Semar informó que estas acciones fueron en dos hechos diferentes en las inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, en el estado de Chiapas.

MÉXICO.- Ocho presuntos infractores de la ley detenidos y el decomiso de una embarcación menor con dos motores fuera de borda, así como aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína, realizó la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en aguas del Océano Pacífico.

En una segunda acción, personal de la Armada de México detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, por lo que al efectuar una inspección se localizaron 13 bultos con 384 paquetes con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 384 kilos de presunta droga.

Cabe destacar que, en ambos casos, las autoridades competentes aún deben determinar el peso ministerial de la droga asegurada, el cual se sumará a las cerca de 74 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas realizadas por personal de la Secretaría de Marina durante la presente administración.

En tanto, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará las carpetas de investigación correspondientes.

Estos aseguramientos representan una afectación económica de aproximadamente 263 millones 250 mil pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

Con estos aseguramientos se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.