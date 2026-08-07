$!Asegura Marina más de una tonelada de cocaína en aguas del Océano Pacífico

GUERRERO._ Más de una tonelada de presunta cocaína, la detención de tres mexicanos y tres ecuatorianos y el aseguramiento de una embarcación menor, combustible y equipos de comunicación, realizó la Secretaría de Marina durante una operación de vigilancia marítima efectuada aproximadamente a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, Guerrero.

A través de un comunicado se dio a conocer que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, informa que, personal naval realizó el aseguramiento de aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína, logrando la detención de seis personas, asegurando una embarcación menor, combustible y equipos de comunicación.

La acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, mediante los cuales personal naval localizó una embarcación menor con tres motores fuera de borda, en la que viajaban seis tripulantes, de los cuales tres son de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana.