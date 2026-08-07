$!Asegura Marina más de una tonelada de cocaína en aguas del Océano Pacífico

GUERRERO._ Más de una tonelada de presunta cocaína, la detención de tres mexicanos y tres ecuatorianos y el aseguramiento de una embarcación menor, combustible y equipos de comunicación, realizó la Secretaría de Marina durante una operación de vigilancia marítima efectuada aproximadamente a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, Guerrero.
A través de un comunicado se dio a conocer que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, informa que, personal naval realizó el aseguramiento de aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína, logrando la detención de seis personas, asegurando una embarcación menor, combustible y equipos de comunicación.
La acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, mediante los cuales personal naval localizó una embarcación menor con tres motores fuera de borda, en la que viajaban seis tripulantes, de los cuales tres son de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana.
Como resultado de la inspección, se aseguraron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína, una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda, 49 bidones con aproximadamente 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas. Asimismo, fueron detenidas las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien integrará las carpetas de investigación correspondientes y determinará su situación jurídica.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC y FGR, refrenda su compromiso de fortalecer las operaciones de vigilancia marítima para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, combatir el tráfico ilícito de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de las y los mexicanos.