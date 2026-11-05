Asegura Marina más de una tonelada de cocaína en Chiapas y Oaxaca

Fuerzas de la Armada de México interceptaron más de una tonelada de cocaína en dos operativos marítimos frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, deteniendo a una persona.

Esta acción se suma a las 97 toneladas de droga aseguradas por la Secretaría de Marina durante la actual administración, de acuerdo con un reporte difundido por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Cada cargamento asegurado es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado: menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia; menos droga en las calles para envenenar a nuestros jóvenes”, expuso.

Durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar.

Estas incautaciones se lograron mediante operaciones constantes de vigilancia en distintas zonas del litoral.

La Secretaría de Marina ha reiterado su compromiso de seguir combatiendo a las organizaciones delictivas, así como a sus estructuras y recursos.