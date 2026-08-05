Asegura Maru Campos que ha recibido amenazas del gobierno federal

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que en los últimos meses ha recibido amenazas en contra de ella y su familia por parte del Gobierno Federal, por lo que consideró que es probable que la FGR reactive una investigación en su contra.

“Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedió en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir”, declaró este martes la gobernadora.

“Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes y en contra de mi familia, pero no tengo miedo. Voy a seguir defendiendo a Chihuahua porque esa es mi tarea y ese es mi trabajo”, expresó.

Al ser cuestionada sobre el contenido de esas amenazas, explicó ante medios que se trata de mensajes entregados por escrito mediante oficios.

Sheinbaum descarta persecución política contra Maru Campos

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que la investigación y el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia la gobernadora por el caso de los agentes de la CIA en la entidad, se trate de una persecución política, sino que responde a un asunto de soberanía nacional.

La presidenta recordó que el caso deriva de un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara para ubicar un laboratorio clandestino, en cuyo trayecto de regreso ocurrió un accidente donde fallecieron dos elementos de la Fiscalía estatal y dos agentes extranjeros.

La mandataria subrayó que la presencia de estos agentes estadounidenses en campo es la razón de la investigación, debido a que la Ley de Seguridad Nacional de México prohíbe que personal de otros países realice operaciones conjuntas en tierra o sustituya las labores de las autoridades nacionales.

Detalló que su participación debe limitarse a tareas de inteligencia y requiere un registro previo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Es importante por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué fue que había dos personas extranjeras en este operativo”, enfatizó.

Sheinbaum reiteró que la investigación no se trata de un tema político contra Maru Campos y aseguró que el gobierno federal actuaría de la misma manera “si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político”, pues el objetivo central es frenar cualquier tipo de injerencismo.