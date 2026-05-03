Asegura Semar 2.1 toneladas de cocaína en el Pacífico sur mexicano

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 2.154 toneladas de cocaína que flotaban en el océano Pacífico, a 190.7 kilómetros de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, informó el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado el 3 de mayo de 2026.

Según el comunicado del Gabinete de Seguridad, la droga fue hallada en 78 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían 2,155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína. Todos los bultos estaban atados entre sí mediante una cuerda, lo que impidió su dispersión en el mar y facilitó su recolección por parte de los elementos navales.

El Gabinete de Seguridad estimó el valor de la droga en 4.3 millones de pesos en el mercado y precisó que con el aseguramiento se evitó que millones de dosis llegaran a las calles. “El aseguramiento fue de 78 bultos embalados en bolsas color negro, que contenían un total de 2,155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas”, señala el documento oficial.

Según el mismo comunicado, la mercancía ilícita fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal del caso.

El aseguramiento responde a una modalidad frecuente entre las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en las costas del Pacífico mexicano: las bandas arrojan al mar los cargamentos desde embarcaciones provenientes de Centroamérica o Sudamérica, para que posteriormente sean recogidos en lanchas de menor calado e introducidos al territorio nacional por el litoral.