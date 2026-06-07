Asegura Semar más de una tonelada de presunta cocaína frente a costas de Guerrero

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró este 7 de junio un cargamento de 29 bultos con aproximadamente mil 360 kilogramos, incluyendo embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína, frente a las costas de Guerrero, en las inmediaciones de Boca Chica, localidad perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana.

El cargamento fue detectado por personal naval durante labores rutinarias de vigilancia y patrullaje marítimo en esa franja costera. Los 29 bultos fueron localizados flotando en el mar, según información oficial de la dependencia.

El cargamento fue trasladado por vía aérea al puerto de Acapulco para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales, donde se realizará el pesaje oficial y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de la República será la encargada de determinar el peso ministerial definitivo y continuar con las investigaciones para identificar el origen y destino de la droga.

Según estimaciones de la Semar, el decomiso representa una afectación económica cercana a los 283 millones de pesos para los grupos criminales involucrados. Las autoridades consideraron que la incautación también evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis potenciales llegaran al mercado ilícito.

Con este decomiso, la Semar informó que durante la presente administración federal se han asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en el mar, cifra que refleja el peso creciente de las acciones de interdicción marítima dentro de la estrategia nacional de combate al narcotráfico.

Las costas del Pacífico continúan siendo uno de los principales corredores utilizados por redes criminales para el traslado de drogas procedentes de Sudamérica con destino a mercados internacionales.

Las organizaciones criminales suelen emplear embarcaciones rápidas, sistemas de trasbordo en altamar e incluso cargamentos abandonados temporalmente en zonas costeras para dificultar la detección de las autoridades.

La Semar señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que mantiene en coordinación con diversas dependencias federales y autoridades locales, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales e impedir el traslado de sustancias ilícitas por aguas mexicanas.

Una vez concluido el procedimiento ministerial y confirmado el peso oficial, el cargamento se incorporará a las estadísticas nacionales de decomisos.