Claudia Sheinbaum respondió a Xóchitl Gálvez que Morena es el único partido que puede continuar con los programas sociales, que ya están en la Constitución.

“Nosotros somos los únicos que podemos continuar los programas sociales”, dijo.

Afirmó que no hay marcha atrás en la transformación.

’’Por el bien de todos primero los pobres significa humanismo. La política social es el Bienestar y la felicidad del pueblo, el PRIAN convirtió los programas sociales en mercancías, privilegios y negocio’’, dijo Sheinbaum.

Sheinbaum insistió en dos nuevos programas uno para mujeres mayores de 60 años y otro para becas para niños.

Gálvez asegura que no va a quitar los programas sociales

Xóchitl Gálvez inició su planteamiento con las siguientes palabras: “Este gobierno dijo que primero los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres”.

La candidata también recordó los escándalos de posible corrupción de Manuel Bartlett y Rocío Nahle.

Xóchitl Gálvez atacó a Claudia Sheinbaum con estas palabras: “La candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos”.

Gálvez aseguró que no va a quitar los programas sociales, porque están en la Constitución, y le dijo directamente a Sheinbaum: “mientras tu bailabas ballet, yo tenía que trabajar” durante su infancia.

La candidata de Fuerza y Corazón por México aseguró que mejorará los programas sociales que existen actualmente y mejorará el Seguro Popular, del mismo modo, lanzó un compromiso para terminar con la pobreza extrema.

Xóchitl Gálvez acusó que Morena miente al señalar que van a desaparecer los programas sociales si gana la oposición. Llamó candidata de las “mentiras” a Claudia Sheinbaum y lamentó que en este gobierno haya 9 millones de personas en pobreza extrema.

Aclaró que a ella ningún hombre la manda e insistió que los programas sociales se quedan.

Máynez dice que los programas sociales continuarán

Jorge Álvarez Máynez señaló que “la vieja política nos acostumbró a la desigualdad y la pobreza, por eso somos el noveno país con más pobres en el mundo y uno de los más desiguales”.

“Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales y el PRIAN, que ya va en tercer lugar, te dice que es votar contra el autoritarismo para que haya democracia, pero con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar y con nosotros va a haber democracia, porque he sido el único candidato en respetar la ley”, declaró Álvarez Máynez.

Planteó que sigan incrementándose los salarios y una política de jornada laboral digna con dos días de descanso a la semana.

”Hoy frente a nuestra propuesta de un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales, y de dos días a la semana dicen que se van a ir las empresas, yo pregunto a dónde se van a ir, si en Estados Unidos el salario mínimo es de 30 mil pesos y la jornada laboral es de 40 horas. No se irán a ningún lado”.

Criticó que el PRI y el PAN no apoyan que el salario mínimo sea de 10,000 pesos mensuales y sostiene que las empresas no se irán a ningún lado si México incrementa a esa cantidad el sueldo, porque en otros países, como Estados Unidos, el salario mínimo es de 30,000 pesos.

En su tercera intervención en el último debate presidencial, Máynez dice que los programas sociales continuarán y evaluarán para que lleguen a las personas que no votan, como las niñas y los niños.

Prometió impulsar una nueva política de atención a la primera infancia.

Máynez sostuvo que el mejor programa social es una jornada laboral digna. Afirmó que en México sólo dos de cada 10 pesos de las empresas van a los trabajadores.

Agregó que, según el Coneval, las becas que da Morena a las niñas y niños son la tercera parte de lo que necesitan.

Señaló al PAN de votar contra los programas sociales en otros momentos y que esto lo ha impulsado el expresidente panista Vicente Fox.

Acusó a Xóchitl Gálvez de no deslindarse de eso ni de la política de seguridad del PAN, gobierno que califica de ser de los más corruptos de la historia de México.

”Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox, jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México, este tema me parece absurdo; a mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León, a la candidata Morena la ha cuestionado por lo que hace el Presidente y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN que fueron los más corruptos de la historia de México y dice que a ella no la mandan”, respondió Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez.