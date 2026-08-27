$!Aseguran 135 animales exóticos y 68 mil litros de diésel en Tamaulipas

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, ejecutaron cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, que derivaron en el aseguramiento de cinco inmuebles, aproximadamente 68 mil litros de diésel, 135 animales exóticos, dos armas de fuego y una persona detenida, según información difundida por el Gabinete de Seguridad. Los inmuebles asegurados fueron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho.

En este último sitio las autoridades localizaron los 135 ejemplares de fauna exótica de distintas especies, en lo que constituyó uno de los principales resultados del operativo. Entre los animales asegurados se encontraron cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello. Las autoridades precisaron que al menos 35 ejemplares se ubican en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dentro de las especies catalogadas en peligro de extinción figuraron monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos. También fueron localizados borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, clasificados como especies sujetas a protección especial. Los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia encargada de su valoración, resguardo y manejo especializado.

Las autoridades detectaron además especies cuyo comercio internacional se encuentra regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata. En los demás inmuebles cateados, las fuerzas federales localizaron aproximadamente 68 mil litros de diésel, junto con vehículos y equipo presuntamente empleado para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos. El aseguramiento comprendió un tractocamión, dos pipas, una camioneta tipo pick up, dos frac tanks y dos autotanques. Las diligencias también arrojaron el aseguramiento de cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras y diversos contenedores.