$!Aseguran 202 huevos de tortuga golfina en Guerrero; serán incubados

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó y aseguró 202 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) en Guerrero, luego de que fueran recolectados de su hábitat natural y transportados en una bolsa de plástico.
El hallazgo ocurrió a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Profepa realizar un dictamen pericial en materia de fauna silvestre. Personal de la dependencia determinó que los huevos se encontraban aparentemente en buen estado y presentaban características de un desove reciente, debido a que aún conservaban arena fresca.
Los huevos fueron localizados en poder de una persona que los había recolectado y transportado fuera de su nido. El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la recolección.
Durante la revisión, la Profepa también detectó que los huevos presentaban un grado mínimo de deshidratación, debido a que permanecieron fuera de su nido de incubación y expuestos a la temperatura ambiente.
Huevos serán incubados para conocer su estado
Con el objetivo de favorecer la supervivencia de las crías, los 202 huevos de tortuga golfina fueron trasladados e ingresados de inmediato a un proceso de incubación en el Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, como parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco.
La Profepa explicó que la extracción de los huevos de su medio natural puede afectar su desarrollo, ya que las condiciones externas son diferentes a las que existen dentro del nido. Además, el transporte y un manejo inadecuado pueden alterar el proceso germinativo y el desarrollo normal de los embriones.
Por ahora, las autoridades no pueden determinar el impacto que tuvo la extracción de los huevos sobre su viabilidad, y para conocer el posible daño será necesario esperar entre 45 y 50 días de incubación, periodo durante el cual se dará seguimiento a su evolución.
Una vez concluido ese proceso, los resultados permitirán establecer el porcentaje de sobrevivencia o mortandad y, con ello, determinar el daño ocasionado a los huevos de tortuga marina golfina.