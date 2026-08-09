$!Aseguran 202 huevos de tortuga golfina en Guerrero; serán incubados

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó y aseguró 202 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) en Guerrero, luego de que fueran recolectados de su hábitat natural y transportados en una bolsa de plástico.

El hallazgo ocurrió a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Profepa realizar un dictamen pericial en materia de fauna silvestre. Personal de la dependencia determinó que los huevos se encontraban aparentemente en buen estado y presentaban características de un desove reciente, debido a que aún conservaban arena fresca.

Los huevos fueron localizados en poder de una persona que los había recolectado y transportado fuera de su nido. El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la recolección.

Durante la revisión, la Profepa también detectó que los huevos presentaban un grado mínimo de deshidratación, debido a que permanecieron fuera de su nido de incubación y expuestos a la temperatura ambiente.