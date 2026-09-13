Aseguran 54.4 toneladas de dextrosa en Manzanillo, Colima; es usada para cortar droga

Autoridades federales identificaron e inmovilizaron 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP en la aduana de Manzanillo, Colima, una sustancia que, además de tener usos industriales y farmacéuticos, puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas, así como en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos.
La operación correspondió a una importación proveniente de Qingdao, China, declarada como Dextrose Anhydrous. La detección ocurrió mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados para fortalecer las acciones de vigilancia y control de las operaciones de comercio exterior.
En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El análisis documental, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos permitieron identificar la operación y establecer medidas de control sobre la mercancía.
FGR solicita inmovilización de la dextrosa en Manzanillo
A partir de la medida de control y de la retroalimentación documental proporcionada por la aduana de Manzanillo, se actualizó la causal de inmovilización de 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
La acción forma parte de las labores permanentes de análisis de riesgo, inteligencia aduanera, vigilancia y control que realizan las instituciones para detectar posibles operaciones relacionadas con conductas ilícitas y fortalecer los procesos de inspección en las aduanas del país.
Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades reportaron el aseguramiento de 518 toneladas de drogas, así como la detención de 63 mil 564 personas. En ese mismo periodo fueron localizados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, además de que se aseguraron 32 mil 824 armas de fuego.
La ANAM y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que continuarán con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, con el objetivo de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas.