Aseguran 54.4 toneladas de dextrosa en Manzanillo, Colima; es usada para cortar droga

Autoridades federales identificaron e inmovilizaron 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP en la aduana de Manzanillo, Colima, una sustancia que, además de tener usos industriales y farmacéuticos, puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas, así como en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos.

La operación correspondió a una importación proveniente de Qingdao, China, declarada como Dextrose Anhydrous. La detección ocurrió mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados para fortalecer las acciones de vigilancia y control de las operaciones de comercio exterior.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El análisis documental, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos permitieron identificar la operación y establecer medidas de control sobre la mercancía.