Aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato

Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un cateo realizado en el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato, informó Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

El volumen corresponde al mayor aseguramiento de combustible reportado en una sola intervención durante la actual administración federal.

Durante el operativo también fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

El cateo se realizó con autorización de un Juez federal y permitió localizar infraestructura y vehículos presuntamente vinculados con la extracción y comercialización ilegal de combustible.

González Martínez precisó que la intervención derivó de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales, y que los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal para continuar con las diligencias correspondientes.

“59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales”, informó en la red social X.

Aclaró que la cifra corresponde al aseguramiento inicial y que restan maniobras de medición, identificación y manejo del producto.

“Por la magnitud del hallazgo, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto”, precisó.

González Martínez subrayó que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan por sí mismos responsabilidades penales, por lo que la autoridad ministerial y, en su caso, la judicial deberán establecer las circunstancias del caso conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.

El volumen reportado supera con amplitud otros decomisos registrados durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En julio de 2025, autoridades reportaron en Coahuila el aseguramiento de 15 millones 480 mil litros de combustible ilícito, cifra señalada hasta entonces como uno de los mayores decomisos de este tipo.

En marzo de 2025 fueron asegurados 10 millones de litros de diésel en un buque en Tamaulipas, caso que dio origen a la investigación por huachicol fiscal.

Para dimensionar el aseguramiento, los 59 millones de litros equivaldrían al contenido de 371 mil barriles de los utilizados por Petróleos Mexicanos para la exportación de crudo.

Las autoridades de Guanajuato solicitaron a la población denunciar puntos de extracción o venta de combustible ilegal a través del número 089.

La cantidad definitiva y la naturaleza del producto asegurado se conocerán una vez que concluyan las mediciones y los peritajes ordenados por el Ministerio Público Federal.