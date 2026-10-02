$!Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos en Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron aproximadamente 60 toneladas de producto y detuvieron a tres personas, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad. El operativo se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las 60 toneladas aseguradas equivalen a cerca de 2 millones de unidades de cigarros, según el reporte difundido por el funcionario federal. Durante la diligencia también fueron aseguradas cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y el empaquetado del producto, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos. De las tres personas detenidas, dos son de nacionalidad canadiense. El reporte oficial no precisó su identidad ni la situación jurídica en la que quedaron tras el aseguramiento.