$!Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos en Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron aproximadamente 60 toneladas de producto y detuvieron a tres personas, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad.
El operativo se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia.
Las 60 toneladas aseguradas equivalen a cerca de 2 millones de unidades de cigarros, según el reporte difundido por el funcionario federal.
Durante la diligencia también fueron aseguradas cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y el empaquetado del producto, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos.
De las tres personas detenidas, dos son de nacionalidad canadiense.
El reporte oficial no precisó su identidad ni la situación jurídica en la que quedaron tras el aseguramiento.
”La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”, señaló García Harfuch en el mensaje donde difundió los resultados de la operación.
El aseguramiento se inscribe en la estrategia de combate al mercado ilegal de tabaco, un rubro que implica evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a los cigarros, además de la ausencia de controles sanitarios en la elaboración del producto.
La participación conjunta de Sedena, Semar, SSPC, FGR y GN, con información del CNI, corresponde al esquema de coordinación interinstitucional que el Gobierno federal ha empleado para la ejecución de cateos y aseguramientos vinculados a economías ilícitas.
Huixquilucan colinda con la Ciudad de México y forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, corredor donde se han concentrado operativos previos contra bodegas de almacenamiento y distribución de mercancía ilegal.
Las carpetas de investigación derivadas del cateo quedarán a cargo de la FGR, instancia que determinará los delitos imputables a los tres detenidos y el destino final de los bienes asegurados.