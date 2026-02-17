$!Aseguran embarcación con producto del mar en área protegida en Islas Marías, en Nayarit

ISLA MARÍA MADRE, Nayarit._ Una embarcación, artes de pesca y producto pesquero fueron asegurados de manera precautoria por personal naval por no comprobar el origen del producto al encontrarse dentro del polígono del Área Natural Protegida correspondiente a la Reserva de la Biosfera Islas Marías.
De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informó que este martes 17 de febrero, personal de este Mando Naval, en coordinación con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera (IFP) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), realizó este aseguramiento.
Esta acción se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia marítima, cuando personal naval detectó a una embarcación menor en una zona de pesca restringida, por lo que procedió a realizar la inspección en la mar.
Derivado de lo anterior, se localizaron aproximadamente 240 kilogramos de producto pesquero; además de un arte de pesca tipo cimbra de 10 kilómetros de longitud en carrete, con 150 anzuelos de acero inoxidable, por lo que se efectuó un aseguramiento precautorio de la embarcación con dos motores fuera de borda, producto y artes de pesca, se elaboraron las actas correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de proteger los espacios marítimos nacionales mediante patrullajes permanentes en funciones de Guardia Costera, para inhibir actividades ilícitas y salvaguardar la vida humana en la mar, así como garantizar la protección efectiva de los ecosistemas que integran esta Reserva de la Biosfera, preservando este patrimonio natural de la Nación.