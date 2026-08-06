$!Aseguran en control aduanero de Michoacán cerca de 10 millones de cigarros ilícitos

A través de un comunicado, se informó que la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, identificó una operación de importación en la que se declaraban vasos para beber provenientes de un país asiático.

MICHOACÁN._ Un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos fueron decomisados en el control aduanero, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por autoridades federales mexicanas, informó la Secretaría de Marina.

Como resultado de las medidas de control implementadas de manera coordinada entre las instancias de seguridad, así como del análisis documental y operativo efectuado por la autoridad aduanera, se localizó un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos.

El análisis integral de la operación permitió fortalecer las acciones de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, para robustecer los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera.

La ANAM, junto con autoridades del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al País.