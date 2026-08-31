$!Aseguran en Nuevo León arsenal de 210 armas traído desde Texas

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República aseguraron 210 armas de fuego de procedencia ilícita y detuvieron a tres personas en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El aseguramiento comprendió 195 armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores.

El cargamento era transportado desde Texas, en Estados Unidos, y tenía como destino grupos delictivos que operan en territorio mexicano.