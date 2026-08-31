$!Aseguran en Nuevo León arsenal de 210 armas traído desde Texas

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República aseguraron 210 armas de fuego de procedencia ilícita y detuvieron a tres personas en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El aseguramiento comprendió 195 armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores.
El cargamento era transportado desde Texas, en Estados Unidos, y tenía como destino grupos delictivos que operan en territorio mexicano.
Las detenciones se realizaron sobre la carretera que conecta Nuevo Laredo con Monterrey.
El dispositivo se ejecutó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la Guardia Nacional.
“En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con SEDENA, SEMAR, SSPC y Guardia Nacional, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a grupos criminales en México”, informó García Harfuch.
Precisó que la acción derivó de labores de inteligencia e investigación orientadas a identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir armamento de manera ilegal al País.
Indicó que con este operativo suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas en lo que va de la presente administración federal.