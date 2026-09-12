$!Aseguran granja ilegal de minería de criptomonedas con más de mil equipos en Puebla

La Secretaría de Marina informó que durante un cateo realizado el viernes en un inmueble del municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, fueron asegurados mil 032 equipos de posible criptominería, además de infraestructura eléctrica y de comunicaciones, una escopeta y 12 cartuchos calibre .410. La dependencia precisó que se trata del mismo predio cuya localización fue informada de manera preliminar el 6 de septiembre por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, cuando se reportó el hallazgo de cerca de 300 equipos. De acuerdo con el comunicado difundido este sábado, el inmueble se encontraba en un predio rodeado de vegetación. En su interior fueron observadas filas de equipos informáticos conectados a una red eléctrica y de comunicaciones, así como infraestructura relacionada con su operación.

La identificación del lugar fue resultado de trabajos coordinados entre personal de Marina, la Policía Estatal de Puebla y la Policía Municipal de Huauchinango. La Secretaría de Marina señaló que mediante vuelos de reconocimiento con vehículos aéreos no tripulados se obtuvieron imágenes del inmueble que aportaron elementos para el análisis. Posteriormente, durante una inspección realizada el 3 de septiembre, las autoridades localizaron equipamiento tecnológico compatible, de manera preliminar, con una instalación de minería de criptomonedas. La dependencia explicó que una instalación de este tipo concentra numerosos equipos que realizan cálculos informáticos para participar en el funcionamiento de determinadas redes de criptomonedas y obtener posibles recompensas en activos virtuales. Para operar de manera continua requiere suministro eléctrico, conexión a internet y sistemas para disipar el calor generado por los equipos.